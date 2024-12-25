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Муж-военный Наталки Денисенко перенес сложную операцию

Среда 25 декабря 2024 17:30
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Муж-военный Наталки Денисенко перенес сложную операцию Наталка Денисенко с Андреем Фединчиком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда украинских сериалов Наталка Денисенко сообщила, что ее муж-военный, актер Андрей Фединчик, перенес сложную операцию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актрисы.

По словам артистки, сейчас супруги вместе с детьми находятся в Ужгороде, где Фединчику сделали операцию.

"Мы приехали в Ужгород, а именно в клинику Антона Антоновича. Именно здесь моему мужу сделали очень-очень сложную операцию. Поэтому несколько дней мы здесь. Антон Антонович (врач) сделал просто невероятное. Расскажу вам подробности немного позже", - рассказала звезда.

Муж-военный Наталки Денисенко перенес сложную операцию

Скриншот

Денисенко не раскрывала подробностей, но отметила, что операция была сложной. Сейчас они останутся в Ужгороде еще на несколько дней.

Актриса пообещала, что после консультации с врачом расскажет больше о ситуации и причинах, по которым ее мужу понадобилась операция.

Муж-военный Наталки Денисенко перенес сложную операцию

Скриншот

Стоит заметить, что медик, который проводил хирургическое вмешательство Андрею Фединчику, является специалистом в области нейрохирургии и онкологии.

Напомним, актер еще в начале полномасштабного вторжения России присоединился к территориальной обороне.

Где именно он служит - информации нет. Известно лишь, что Фединчик оформил завещание, в котором все свое имущество оставил жене.

К слову, ранее мы писали, что Ефросинина впервые за долгое время воссоединилась с мужем-военным.

Также Мирзоян признался, как полномасштабная война изменила его отношения с женой.

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