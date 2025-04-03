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Чоловік легко скинув 59 кг, бо кожен день на обід їв цю страву: ось її рецепт

Четвер 03 квітня 2025 12:55
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Чоловік легко скинув 59 кг, бо кожен день на обід їв цю страву: ось її рецепт Фото: Чоловік схуд на 59 кілограмів, завдяки одній страві (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Американець Том Керолл схуд на 59 кілограмів за рік, постійно вживаючи на обід одну й ту саму страву. За його словами, саме вона допомогла йому схуднути та бути у формі.

Що саме їсть 32-річний Том на обід, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Today.

Що їв на обід для схуднення Том Керолл?

Том дотримується цього розпорядку більше року, завжди замовляючи в ресторані один гострий південно-західний салат на обід. Він називається chick-fil.

32-річний Керролл каже, що йому не нудно їсти одне й те саме щодня.

Чоловік зазначає, що йому просто дуже подобається смак салату.

Страва має 680-калорій. Вона містить салат змішану зелень, помідори, смажену кукурудзу, чорну квасолю, чилі, червоний болгарський перець, сир, смажену курку, а також додається смужки тортильї та вершкову заправка з сальси.

Чоловік легко скинув 59 кг, бо кожен день на обід їв цю страву: ось її рецептТом Керолл до схуднення і після (Скриншот)

Дієтолог Ліза Янг прокоментувала схуднення американця і зазначила, що в цьому немає нічого чарівного. Річ у тому, що чоловік до цього споживав іншу, більш калорійну їжу і не слідкував за харчуванням.

"Те, що він їв раніше, було просто катастрофою. Він зробив зміни, вибравши набагато здоровіший варіант, ніж він їв раніше", - сказала експерт.

В салаті міститься 33 грами білку, що і дає ситість.

Чоловік легко скинув 59 кг, бо кожен день на обід їв цю страву: ось її рецептТак виглядає салат chick-fil (фото: summeryule.com)

Рецепт салату

Інгредієнти:

  • Для курки:
  • 2 курячі грудки
  • 1/2 склянки пахти (знежирені вершки)
  • 1/4 склянки борошна
  • 1/4 склянки крохмалю
  • Спеції (паприка, часник, цибуля, перець)
  • Олія для смаження

Для салату:

  • 2 склянки салату ромен
  • 1 склянка капусти
  • 1/2 склянки помідорів чері
  • 1/4 склянки цибулі
  • Сир чеддер, бекон (за бажанням)
  • Для заправки:

1/4 склянки майонезу

  • 2 ст. л. молока
  • 1 ст. л. оцту
  • 1 ч. л. цукру
  • 1/2 ч. л. гірчиці
  • Сіль, перець

Приготування:

Курку нарізати, замаринувати в пахті. Обваляти в суміші борошна зі спеціями. Обсмажити до золотистого кольору. Салат, капусту, помідори, цибулю, сир і бекон змішати. Змішати інгредієнти для заправки. Викласти салат, зверху курку, полити заправкою.

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