Чоловік легко скинув 59 кг, бо кожен день на обід їв цю страву: ось її рецепт
Американець Том Керолл схуд на 59 кілограмів за рік, постійно вживаючи на обід одну й ту саму страву. За його словами, саме вона допомогла йому схуднути та бути у формі.
Що саме їсть 32-річний Том на обід, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Today.
Що їв на обід для схуднення Том Керолл?
Том дотримується цього розпорядку більше року, завжди замовляючи в ресторані один гострий південно-західний салат на обід. Він називається chick-fil.
32-річний Керролл каже, що йому не нудно їсти одне й те саме щодня.
Чоловік зазначає, що йому просто дуже подобається смак салату.
Страва має 680-калорій. Вона містить салат змішану зелень, помідори, смажену кукурудзу, чорну квасолю, чилі, червоний болгарський перець, сир, смажену курку, а також додається смужки тортильї та вершкову заправка з сальси.
Том Керолл до схуднення і після (Скриншот)
Дієтолог Ліза Янг прокоментувала схуднення американця і зазначила, що в цьому немає нічого чарівного. Річ у тому, що чоловік до цього споживав іншу, більш калорійну їжу і не слідкував за харчуванням.
"Те, що він їв раніше, було просто катастрофою. Він зробив зміни, вибравши набагато здоровіший варіант, ніж він їв раніше", - сказала експерт.
В салаті міститься 33 грами білку, що і дає ситість.
Так виглядає салат chick-fil (фото: summeryule.com)
Рецепт салату
Інгредієнти:
- Для курки:
- 2 курячі грудки
- 1/2 склянки пахти (знежирені вершки)
- 1/4 склянки борошна
- 1/4 склянки крохмалю
- Спеції (паприка, часник, цибуля, перець)
- Олія для смаження
Для салату:
- 2 склянки салату ромен
- 1 склянка капусти
- 1/2 склянки помідорів чері
- 1/4 склянки цибулі
- Сир чеддер, бекон (за бажанням)
- Для заправки:
1/4 склянки майонезу
- 2 ст. л. молока
- 1 ст. л. оцту
- 1 ч. л. цукру
- 1/2 ч. л. гірчиці
- Сіль, перець
Приготування:
Курку нарізати, замаринувати в пахті. Обваляти в суміші борошна зі спеціями. Обсмажити до золотистого кольору. Салат, капусту, помідори, цибулю, сир і бекон змішати. Змішати інгредієнти для заправки. Викласти салат, зверху курку, полити заправкою.
Вас може зацікавити
- 5 простих вправ, які спалюють більше калорій, ніж навіть 30-хвилинний біг
- Що станеться з вашим тілом через 5 років без тренувань
- Як перевірити, чи правильно ви дихаєте під час тренування
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.