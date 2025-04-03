ua en ru
Чт, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Мужчина легко сбросил 59 кг, потому что каждый день на обед ел это блюдо: вот его рецепт

Четверг 03 апреля 2025 12:55
UA EN RU
Мужчина легко сбросил 59 кг, потому что каждый день на обед ел это блюдо: вот его рецепт Фото: Мужчина похудел на 59 килограммов, благодаря одному блюду (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Американец Том Кэролл похудел на 59 килограммов за год, постоянно употребляя на обед одно и то же блюдо. По его словам, именно оно помогло ему похудеть и быть в форме.

Что именно ест 32-летний Том на обед, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Today.

Что ел на обед для похудения Том Кэролл?

Том придерживается этого распорядка больше года, всегда заказывая в ресторане один острый юго-западный салат на обед. Он называется chick-fil.

32-летний Кэрролл говорит, что ему не скучно есть одно и то же каждый день.

Мужчина отмечает, что ему просто очень нравится вкус салата.

Блюдо содержит 680-калорий. Он содержит смешанную зелень, помидоры, жареную кукурузу, черную фасоль, чили, красный болгарский перец, сыр, жареную курицу, а также добавляется полоски тортильи и сливочную заправка из сальсы.

Мужчина легко сбросил 59 кг, потому что каждый день на обед ел это блюдо: вот его рецептТом Кэролл до похудения и после (Скриншот)

Диетолог Лиза Янг прокомментировала похудение американца и отметила, что в этом нет ничего волшебного. Дело в том, что мужчина до этого потреблял другую, более калорийную пищу и не следил за питанием.

"То, что он ел раньше, было просто катастрофой. Он сделал изменения, выбрав гораздо более здоровый вариант, чем он ел раньше", - сказала эксперт.

В салате содержится 33 грамма белка, что и дает сытость.

Мужчина легко сбросил 59 кг, потому что каждый день на обед ел это блюдо: вот его рецептТак выглядит салат chick-fi (фото: summeryule.com)

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Для курицы:
  • 2 куриные грудки
  • 1/2 стакана пахты (обезжиренные сливки)
  • 1/4 стакана муки
  • 1/4 стакана крахмала
  • Специи (паприка, чеснок, лук, перец)
  • Масло для жарки

Для салата:

  • 2 стакана салата ромен
  • 1 стакан капусты
  • 1/2 стакана помидоров черри
  • 1/4 стакана лука
  • Сыр чеддер, бекон (по желанию)
  • Для заправки:

1/4 стакана майонеза

  • 2 ст. л. молока
  • 1 ст. л. уксуса
  • 1 ч. л. сахара
  • 1/2 ч. л. горчицы
  • Соль, перец

Приготовление:

Курицу нарезать, замариновать в пахте. Обвалять в смеси муки со специями. Обжарить до золотистого цвета. Салат, капусту, помидоры, лук, сыр и бекон смешать. Смешать ингредиенты для заправки. Выложить салат, сверху курицу, полить заправкой.

Вас может заинтересовать

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение Здоровое питание Здоровье
NEWS
Минэкономики о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично
Минэкономики о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично