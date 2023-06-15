Чего никогда не увидят собаки, и какого цвета их мир

Собаки на самом деле имеют не черно-белое видение мира, но бесспорно их "картинка" отличается от человеческой.

Видят ли собаки цвета, и в чем особенность их восприятия

Хотя собаки не могут распознавать весь спектр цветов, как человек, их мир не черно-белый. На самом деле собаки живут в довольно красочном мире.

Цвет распознают нервные клетки глаза. Сетчатка глаза имеет два основных типа клеток - палочки, определяющие уровень освещенности и движение, и колбочки, различающие цвета. Человек имеет три типа колбочек, которые могут идентифицировать комбинации красного, синего и зеленого.

Собаки имеют только два типа колбочек и могут различать только синий и желтый - это ограниченное цветовосприятие называется дихроматическим зрением.

Такая особенность собачьего зрения дает животным определенное преимущество, когда нужно видеть при слабом освещении или идентифицировать движущиеся объекты.

Как зрение собаки отличается от зрения человека?

То, что собаки не воспринимают весь спектр цветов, чем люди, не значит, что они не способны воспринимать разные цвета. Они просто могут не увидеть "настоящий" цвет предмета.

Нормальное зрение собаки похоже на зрение человека с красно-зеленым дальтонизмом. К примеру, красный цвет кажется животному темно-коричнево-серым или черным. И желтый, и оранжевый, и зеленый выглядят для собаки немного желтоватыми.

Наши пушистые друзья очень хорошо видят голубой, но фиолетовый для них кажется таким же, как синий.

Во время игры "принеси" собаки не могут отличить красный мяч от желтого. К счастью, у них отличное обоняние, поэтому они обычно могут идентифицировать свой мяч.

Вот так отличается восприятие людей и собак (фото: zootovary.com)

Не только в цвете особенность

Помимо цветового восприятия, собаки и люди имеют другие визуальные отличия. В некоторых аспектах собачье зрение не такое острое, как человеческое. Собаки более близоруки, чем мы. Один и тот же объект с одинакового расстояния будет для нас четким, а для собак - размытым.

Кроме того, яркость восприятия у собак другая: животные не имеют способности воспринимать цвета в насыщенных, ярких тонах, как мы.

В чем-то собаки видят лучше людей

У собаки глаза расположены больше по бокам головы, что дает им более широкий диапазон периферийного зрения, чем у нас.

Также у собак максимально расширены зрачки, что позволяет им улавливать как можно больше света. Они также имеют отражающие клетки под сетчаткой, которые образуют тапетум, что придает собакам вид "блестящих глаз", а также улучшает их способность видеть при тусклом освещении.

По сравнению с людьми собаки лучше видят в тусклом свете (в сумерках и на рассвете) и могут точнее обнаруживать движение.