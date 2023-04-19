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Для чого з давніх часів кладуть монетку під поріг: ця прикмета досі працює

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Середа 19 квітня 2023 22:00
Для чого з давніх часів кладуть монетку під поріг: ця прикмета досі працює Навіщо під поріг кладуть монетку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Монету під поріг чи килимок біля дверей почали класти дуже давно. Вважається, що така монета приверне до будинку матеріальний достаток та добробут. А що дозволить зупинити фінансові трати.

Що відомо про давню прикмету з монетою під порогом – читайте у матеріалі нижче.

Стародавній ритуал із монеткою

Ритуал із монеткою під порогом використовували з давніх часів. Зараз уже багато хто про нього не пам'ятає або не знає, але старше покоління наполегливо намагається покласти під вхідний килимок або в щілину біля порога пару монет невеликого номіналу.

Виявляється, така монетка є провідником для грошей у домі. З давніх часів вірили, що монетки можуть зупинити відтік грошей із дому та залучити у родину фінансовий добробут.

Як проводити ритуал

У коридорі та біля входу в житло потрібно навести лад – ретельно прибрати пил, сміття, викинути старі та непотрібні речі, зламані парасольки. А килимок біля дверей варто поміняти на новий і цілий.

Потім беруть монетку будь-якого номіналу і ховають - у щілину біля порога, під вхідний килимок або навіть зашивають її всередину килимка. Підсилити магніт для грошового потоку може грошове дерево у коридорі. Або обереги, що захищають житло.

Бажано розмістити монетку під час Місяця, що зростає - це дозволить залучити фінансове благополуччя швидше.

До речі, раніше ми писали про те, які дії залучають гроші до будинку та відлякують бідність.

А ще розповідали про те, в які дні треба підмітати, щоби привернути гроші до будинку.

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