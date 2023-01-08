Найправдивіші прикмети про гроші та бідність: як чинити не можна
Гроші люблять тих, хто їх поважає і ставиться до них дбайливо. З давніх часів до них ставилися дбайливо і не кидали їх будь-де. Їх було мало і злодіїв не дуже боялися, а ось порушити енергетику - страх був у багатьох.
За старих часів для грошей шили вишиті камінням гаманці та мішечки, а бідні - акуратно завертали гроші в тканину і зберігали ближче до серця.
Які дії с грошами приведуть до бідності – читайте у матеріалі нижче.
Де не можна зберігати гроші
Усі ваші фінанси повинні зберігатися у порядку. Купюри та дрібні гроші не можна носити без гаманця - інакше не чекайте на багатство. Бідність переслідує тих, хто на бігу засовує зім'яті купюри в кишені.
За прикметами, зберігати гроші в кишенях – шлях до банкрутства.
Гроші повинні лежати в гаманці або скриньці у певній послідовності - від дрібних до великих.
Як передавати гроші
Під час покупок потрібно передавати купюри у складеному вигляді, бажано навпіл. Ще варто класти купюри на стіл або прилавок, а не віддавати особисто у руки.
Увечері в борг давати не можна. Особливо в понеділок - весь тиждень гроші будуть йти з рук.
Віддавати борги потрібно дрібнішими купюрами, аніж ви їх взяли.
Ще важливі прикмети про гроші
Не можна рахувати гроші після заходу сонця - вони почнуть зникати разом із сонячним світлом.
При заселенні у новий будинок чи квартиру, потрібно розсипати по кутах срібні монети – щоб був достаток.
У день зарплати не витрачайте одразу все зароблене – дайте їм першу ніч провести вдома.
Тримайте у вазі три червоні гвоздики - вони приносять гроші до будинку.
Намагайтеся гроші у щось вкладати - вони повинні працювати на вас, постійно рухатися, проводити кругообіг.
Завжди радійте приходу грошей, будь-якому, навіть невеликому - гроші йдуть туди, де їм раді.
Не бійтеся витрачати гроші - страхи погіршують ваше фінансове становище. Балуйте себе покупками регулярно.
Якщо ви впустили гаманець і розсипали гроші, то збирати їх із підлоги потрібно правою рукою, а на підлозі залишити хоча б одну монетку.
Не залишайте здачу на касі - інакше на вас чекають фінансові втрати.
Позбавляйтеся рваних, м'ятих і брудних банкнот - вони несуть негативну енергію, яка відлякуватиме нові купюри.
Викидайте чеки з гаманця – вони притягують нові витрати.
До речі, раніше ми писали про те, як правильно позбавлятися старого гаманця.
А також ми розповідали про те, посуд б'ється на щастя чи ні.