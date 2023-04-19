Для чего с древних времен кладут монетку под порог: эта примета до сих пор работает
Монету под порог или коврик у дверей начали класть очень давно. Считается, что такая монетка привлечет в дом материальный достаток и благополучие. А еще остановит огромные траты.
Что известно о древней примете с монеткой под порогом - читайте в материале ниже.
Древний ритуал с монеткой
Ритуал с монеткой под порогом использовали с древних времен. Сейчас уже многие о нем не помнят или не знают, но старшее поколение упорно старается положить под входной коврик или в щель у порога пару монеток небольшого номинала.
Оказывается, такая монетка служит проводником для денег в доме. С древних времен верили, что монетки могут остановить отток денег из дома и привлечь в семью финансовое благополучие.
Как проводить ритуал
В коридоре и у входа в жилье нужно навести порядок - тщательно убрать пыль, мусор, выбросить старые и ненужные вещи, сломанные зонты. А коврик у дверей стоит поменять на более новый и целый.
Потом берут монетку любого номинала и прячут - в щель возле порога, под входной коврик или даже зашивают ее внутрь коврика. Усилить магнит для денежного потока может денежное дерево в коридоре. Или обереги, которые защищают жилье.
Желательно разместить монетку во время растущей Луны - это позволит привлечь финансовое благополучие быстрее.
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