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Для чего с древних времен кладут монетку под порог: эта примета до сих пор работает

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Среда 19 апреля 2023 22:00
Для чего с древних времен кладут монетку под порог: эта примета до сих пор работает Для чего под порог кладут монетку (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Монету под порог или коврик у дверей начали класть очень давно. Считается, что такая монетка привлечет в дом материальный достаток и благополучие. А еще остановит огромные траты.

Что известно о древней примете с монеткой под порогом - читайте в материале ниже.

Древний ритуал с монеткой

Ритуал с монеткой под порогом использовали с древних времен. Сейчас уже многие о нем не помнят или не знают, но старшее поколение упорно старается положить под входной коврик или в щель у порога пару монеток небольшого номинала.

Оказывается, такая монетка служит проводником для денег в доме. С древних времен верили, что монетки могут остановить отток денег из дома и привлечь в семью финансовое благополучие.

Как проводить ритуал

В коридоре и у входа в жилье нужно навести порядок - тщательно убрать пыль, мусор, выбросить старые и ненужные вещи, сломанные зонты. А коврик у дверей стоит поменять на более новый и целый.

Потом берут монетку любого номинала и прячут - в щель возле порога, под входной коврик или даже зашивают ее внутрь коврика. Усилить магнит для денежного потока может денежное дерево в коридоре. Или обереги, которые защищают жилье.

Желательно разместить монетку во время растущей Луны - это позволит привлечь финансовое благополучие быстрее.

Кстати, ранее мы писали о том, какие действия привлекают деньги в дом и отпугивают бедность.

А еще рассказывали о том, в какие дни нужно подметать, чтобы привлечь деньги в дом.

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