Читання книжок може зробити вас багатшими: що для цього потрібно

Чому читати потрібно щоденно

Світлана розповідає, що раніше вчені провели експеримент тривалістю у 20 років. Протягом нього вони взяли понад 100 пар близнюків, один з яких активно читав, а інша дитина - взагалі ні.

У підлітковому віці переважна більшість дітей з групи "читунів" демонструвала набагато кращі результати не тільки в гуманітарних, але і в точних науках. Це був один із перших результатів експерименту.

Згодом численні нейродослідження довели, що читання включає в роботу відділи мозку, відповідальні за зір, слух та мовлення. Під час читання та письма активізуються такі мозкові центри:

центр Брока - сприйняття ритму та синтаксису, об'єднання окремих мовних рухів в єдиний мовний акт

область Верніке - сприйняття окремих слів та сенсу загалом

кутова звивина - сприйняття та використання мови

Ці центри з'єднані між собою групою волокон, які допомагають, наприклад, письменнику пов'язувати та синхронізувати мову з ритмом.

Дослідження Університету Еморі США показало, що любителі художньої літератури загалом більш сприйнятливі до чужих емоцій, ніж інші люди. Вони вміють співпереживати активніше за інших.

Дослідники під'єднали електроди до мозку добровольців, які читали роман Роберта Харріса "Помпеї" протягом дев'яти днів. З'ясувалося, що під час читання в них активніше почали працювати певні ділянки мозку.

Зокрема, підвищена активність спостерігалася у лівій скроневій корі - ця частина пов'язана зі сприйняттям мови та розумінням культурних кодів. Активніше працювала й область, що відповідає за візуалізацію образів. Тобто чим більше ви читаєте, то краще у вас працює фантазія.

Спираючись на ці значущі дослідження, робимо висновок, що людина може вбирати та інтерпретувати те, що вона прочитала: емоції, бажання, поведінка тощо.

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Література для опанування фінансової грамотності

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