У Раді пропонують скорочувати термін ув'язненим за читання "духовних і моральних" книжок: що про це відомо

В Україні запропонували скорочувати терміни ув'язнення за читання "правильної" літератури. За одну прочитану книжку "скидатимуть" три дні від загального терміну.

Навіщо таке нововведення

У пояснювальній записці йдеться про те, що сучасні установи відбуття покарання повинні виконувати також функцію ресоціалізації та виховання. Виправлення засудженого досягається багатьма факторами, а одним із них є правильно дібрана література.

"В умовах обмежених можливостей для людей, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в колоніях (значно обмежені контакти із зовнішнім світом, слабкий рівень комунікації та отримання нової інформації) доцільно використовувати традиційний та водночас ефективний спосіб отримання людиною інформації та знань - за допомогою читання літератури", - пояснюють ініціатори законопроєкту.

Такий метод перевиховання називають бібліотерапією. Подібну практику у своїх роботах описували світові та українські науковці, і за їхніми висновками, бібліотерапія справді дає позитивний результат.

Скриншот: itd.rada.gov.ua

"Покарання" книжками вже виносили

У 2021 році суддя Малиновського районного суду міста Одеси Олександр Гарський постановив вирок, яким звільнив обвинувачених від основного покарання та призначив додаткове покарання у вигляді читання художніх творів Марка Твена, Джека Лондона та Тараса Шевченка.

"Читання книг як покарання може по-іншому впливати на свідомість людини. Це в майбутньому може перевиховати людину, котра оступилася. У випадку з читанням книг, я певен, що це дає хороший ефект, не зважаючи на вік людини", - публічно заявив тоді суддя.

Скриншот: itd.rada.gov.ua

Як працюватиме бібліотерапія

У Кримінальному кодексі України є стаття про зменшення терміну відбування покарання, якщо ув'язнений став на шлях виправлення. Тож читання книжок також пропонують додати до цього переліку.

Міністерство юстиції України повинне затвердити перелік літератури для ув'язнених. Після того, як засуджений прочитав книжку, він повинен підтвердити це за допомогою іспиту в електронній системі.

Таким чином буде проводитися облік прочитаної літератури. Одна прочитана книга становить три доби від терміну.

Наразі законопроєкт №9477 передали для ознайомлення в профільні комітети.