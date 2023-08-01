Що читати в серпні: п'ять цікавих книжок на будь-який смак

"Кухонний фронт" / Дженніфер Раян

Триває Друга світова війна, Британія потерпає від бомбардувань, руйнації та нестачі продовольства - німецькі підводні човни блокують шляхи постачання. Уряд намагається всіляко заохотити господинь зберігати спокій і бути вигадливими в приготуванні страв, для цього "Бі-Бі-Сі" запускає радіопрограму під назвою "Кухонний фронт" із популярним ведучим. Однак програма потребує жіночого голосу!

Щоб знайти співведучу, вирішено влаштувати кулінарний конкурс, і от уже в ньому змагаються четверо жінок. Для кожної з них - це нагода змінити своє життя. Для молодої вдови - можливість сплатити борги та зберегти дах над головою для своїх дітей. Для служниці - шанс вирватися з рабства і здобути свободу. Для господині маєтку - змога звільнитися від багатого чоловіка-деспота. А для професійної шеф-кухарки - нагода кинути виклик чоловікам, які стоять на вершині її професії.

Дивовижні поєднання продуктів і чудернацькі страви, сльози розпачу та радість згуртованості - попри воєнний час, тут є місце для всього. А головне, що є місце для надії та перемоги.

Обкладинка книги "Кухонний фронт"

"Шпигун і зрадник. Визначна шпигунська історія часів Холодної війни" / Бен Макінтайр

Документальний трилер про запекле протистояння радянських і західних розвідувальних служб у часи Холодної війни, а також захоплива історія шпигуна, який зрадив батьківщину і став легендою для демократичного світу.

Ця книжка сподобається читачам, які цікавляться історією, політикою і "внутрішньою кухнею" розвідувальних служб.

У центрі сюжету реальна особа - Олег Гордієвський - офіцер КДБ, подвійний агент і найцінніший шпигун МІ6. Ризикуючи власним життям, він передавав британським кураторам цінну інформацію, яка змінила перебіг Холодної війни, допомогла розсекретити радянські агентурні мережі й уникнути ядерної ескалації. Гордієвський доклався до розвалу СРСР, був зраджений іншим шпигуном і втік з Радянського Союзу в багажнику автомобіля.

Обкладинка книги "Шпигун і зрадник. Визначна шпигунська історія часів Холодної війни"

"Брітт-Марі була тут" / Фредрік Бакман

Роман розповідає про одну з героїнь попередньої книжки Фредріка Бакмана "Моя бабуся просить їй вибачити", що стала бестселером New York Times. Це дотепна, мила, сентиментальна історія про те, що життя по-справжньому відкривається тим, хто готовий до змін і має здатність любити інших.

У центрі сюжету - 63-річна жінка, що переживає родинну кризу. Її зрадив чоловік, який був всім життям для Брітт-Марі. З розбитим серцем героїня книжки вирішує змінити свою долю, вирушаючи у закинуте містечко Борг, щоб отримати першу за останні сорок років роботу. Брітт-Марі поринає в інше життя, знаходячи подруг і навіть отримавши статус тренера місцевої футбольної команди. Тут вона пізнає справжню свободу, відчує закоханість і головне - отримає можливість бути собою й не боятися власних мрій.

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"Добрі новини з Аральського моря" / Ірена Карпа

Роман Ірени Карпи - це історії чотирьох українських жінок у Франції. В основі сюжету - пригоди чотирьох героїнь, яких об’єднує українське походження і секрети з минулого, а також бажання звільнитися від них і почати нове життя.

"Французька мрія" вабить стилем і романтикою, ароматом випічки та смаком вишуканого вина. Здавалося б, Париж - ідеальне місце для втечі, де легко все почати заново. Та паризькі вулички розкривають секрети лише "своїм", а від минулого не втечеш, поки воно живе в пам’яті.

Кожна з них шукає щось своє: юна красуня Богдана - пригод і розваг, досвідчена й виважена Рита - свободи й сімейного затишку, колишня рок-музикантка Хлоя прагне спокою, а енергійна "феменка" Маша - самореалізації та слави. Стосунки й секс, пошуки себе, травми, інтриги та вбивства - вир емоцій зашкалює. Та поки є справжні почуття, дружба й підтримка, вміння насолоджуватися життям, любити себе і своє місто - доти є і надія на "добрі новини", що неодмінно надходять навіть після найбільших катастроф.

Обкладинка книги "Добрі новини з Аральського моря"

"Зелена, 19" / Марк Лівін

У цій збірці - найвідоміші повісті письменника: "Бабине літо" та "Рікі та дороги", а також оповідання "Уяви, що тут бузок" та "Стриж чорний".

Збірка адресована передусім для дорослого читача: вона дає можливість дорослим повернутися у світ дитинства й уже переосмислено поглянути на радісні та сумні моменти, які можуть переживати діти. Тут поруч із дитячими іграми є місце для глибоких дорослих розмов, поруч із радістю та сміхом є біль від сварок, розлучень, хвороб та утрат, а поруч із вигаданими історіями та казками живуть історії не вигадані, а цілком реальні.

Твори автора стали бестселерами та неодноразово опинялися у довгих та коротких списках літературних премій. За повістю "Бабине літо" створили також сценарій, що став одним із переможців конкурсу "Коронація слова", а "Рікі та дороги" представлена у престижному міжнародному каталозі IBBY.

"Усі чотири тексти цієї збірки об’єднані тим же сумом - поверненням дорослого у дім, в якому він зростав. Тепер, здається, там усе не так, як колись, і ледь не єдине, що залишається - це перезбирувати себе самого у ретроспективі. Згадувати якісь події, розглядати та обмацувати давні речі, відтворювати за допомогою запахів та смаків сюжети дитинства. І, виявляється, цей процес стає цілющим для душі, розумієш, що щем запросто може стати любов’ю - до себе та своєї історії. Усі події цієї збірки, чи то грядки з "Бабиного літа", чи ґанок зі "Стрижа чорного", у різний спосіб та в різний час відбулися за однією адресою - вул. Зелена, 19. Це місце, в якому я народився як автор. І мені б хотілося зафіксувати його у власній історії", - розповідає про видання сам Марк.

Обкладинка книги "Зелена, 19"