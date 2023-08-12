Чтение книг может сделать вас богаче: что для этого нужно

Почему читать нужно ежедневно

Светлана рассказывает, что ранее ученые провели эксперимент в 20 лет. Во время него они взяли более 100 пар близнецов, один из которых активно читал, а другой ребенок - вообще нет.

В подростковом возрасте подавляющее большинство детей из группы "читунов" демонстрировали гораздо лучшие результаты не только в гуманитарных, но и в точных науках. Это был один из первых результатов эксперимента.

Впоследствии многочисленные нейроисследования доказали, что чтение включает в работу отделы мозга, ответственные за зрение, слух и речь. При чтении и письме активизируются следующие мозговые центры:

центр Брока - восприятие ритма и синтаксиса, объединение отдельных языковых движений в единый языковой акт

область Вернике - восприятие отдельных слов и смысла в целом

угловая извилина - восприятие и использование языка

Эти центры соединены между собой группой волокон, помогающих, например, писателю связывать и синхронизировать язык с ритмом.

Исследование Университета Эмори США показало, что любители художественной литературы в целом более восприимчивы к чужим эмоциям, чем другие люди. Они умеют сопереживать активнее других.

Исследователи подключили электроды к мозгу добровольцев, читавших роман Роберта Харриса "Помпеи" в течение девяти дней. Выяснилось, что при чтении у них активнее начали работать определенные участки мозга.

В частности, повышенная активность наблюдалась в левой височной коре - эта часть связана с восприятием языка и пониманием культурных кодов. Активнее работала и область, отвечающая за визуализацию образов. То есть чем больше вы читаете, тем лучше у вас работает фантазия.

Опираясь на эти значимые исследования, делаем вывод, что человек может впитывать и интерпретировать то, что он прочитал: эмоции, желания, поведение и т. д.

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Литература для овладения финансовой грамотностью

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