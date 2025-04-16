Чистий четвер: що обов’язково треба зробити на свято, щоб залучити щастя, здоров`я та гроші

Чистий четвер - це особливий день у християнській традиції, який символізує очищення тіла, дому та душі. Згідно з віруваннями, усі справи, які ви зробите цього дня з чистими думками, принесуть вам добро, здоров’я та щастя.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про багатовікові народні традиції, які можуть залучити до вас удачу у Чистий четвер.
Чистий четвер - це четвер Страсного тижня, коли згадують Таємну вечерю Ісуса Христа з учнями. Під час цієї вечері Христос установив обряд Євхаристії - Святого Причастя. Він також омив ноги апостолам, демонструючи смирення, любов і служіння ближнім.
Саме ці події стали прикладом духовної чистоти й жертовності, які мають бути у кожного християнина. У цей день в храмах читають Дванадцять Євангелій про страждання Спасителя, закликаючи вірян до покаяння, очищення і внутрішнього світла.
День починають зі священного очищення водою - вмивання чи купання до сходу сонця. У воду кладуть срібло, щоб вона набрала сили: це оберіг від хвороб, пристріту і злих очей.
За віруваннями, хто вмиється в Чистий четвер, той буде красивим, здоровим і щасливим увесь рік. Вважалося, що така вода змиває втому, страхи й тяжкі думки. Після обмивання читають молитву, дякуючи Богу за очищення тіла і душі.
У Чистий четвер заведено проводити генеральне прибирання в домі. Сміття й пил виносять за межі оселі, щоб разом із ним піти всі негаразди й лиха.
Особливу увагу приділяють далеким куткам, вікнам і дверям - через них у дім заходить енергія. Ганчірки після прибирання викидають, а воду - виливають подалі. За повір’ями, чистота дому на Чистий четвер обіцяє добробут, злагоду та захист від зла на цілий рік.
Лише після завершення прибирання господині беруться до випікання пасок. Ставлять опару зранку, а випікають ближче до вечора, попередньо помолившись. Вважається, що якщо паска вдалася пухкою, ароматною і смачною - рік буде щасливим.
Печуть також печиво, фарбують яйця, створюють писанки - усе це символи життя, оновлення і радості. Але головна умова - готувати з добрим настроєм і світлими думками.
Цей день особливо сприятливий для благодійності та добрих справ. Люди жертвують їжу, речі чи гроші тим, хто в потребі, даруючи тепло своїх сердець.
Важливо також пробачити старі образи й попросити вибачення в тих, кого образили. Це очищає серце і допомагає налагодити гармонійні стосунки з оточенням. Щире прощення в Чистий четвер відкриває шлях до внутрішнього спокою і щастя.
Увечері віряни йдуть до храму на службу, де освячуються свічки - страсні. Їх приносять додому, запалюють перед іконами, а також використовують під час молитви за здоров’я. На дверному одвірку свічкою ставлять хрест, щоб уберегти дім від зла. Таку свічку зберігають увесь рік і запалюють у важкі моменти.
Щоб залучити фінансову удачу, у Чистий четвер тричі рахують гроші: зранку, вдень і увечері. Робити це треба потай, навіть від членів родини. Також миють двері й вікна водою з монетами - для притягнення достатку.
Готують так звану "четвергову сіль": прожарюють у печі, перетирають і зберігають як оберіг. Вона захищає від хвороб, додає сили й береже добробут.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, "Етнохата", Вікіпедія.