Чистий четвер: що обов’язково треба зробити на свято, щоб залучити щастя, здоров`я та гроші

Значення Чистого четверга

Чистий четвер - це четвер Страсного тижня, коли згадують Таємну вечерю Ісуса Христа з учнями. Під час цієї вечері Христос установив обряд Євхаристії - Святого Причастя. Він також омив ноги апостолам, демонструючи смирення, любов і служіння ближнім.

Саме ці події стали прикладом духовної чистоти й жертовності, які мають бути у кожного християнина. У цей день в храмах читають Дванадцять Євангелій про страждання Спасителя, закликаючи вірян до покаяння, очищення і внутрішнього світла.

Ранкове купання та обмивання

День починають зі священного очищення водою - вмивання чи купання до сходу сонця. У воду кладуть срібло, щоб вона набрала сили: це оберіг від хвороб, пристріту і злих очей.

За віруваннями, хто вмиється в Чистий четвер, той буде красивим, здоровим і щасливим увесь рік. Вважалося, що така вода змиває втому, страхи й тяжкі думки. Після обмивання читають молитву, дякуючи Богу за очищення тіла і душі.

Очищення дому від усього зайвого

У Чистий четвер заведено проводити генеральне прибирання в домі. Сміття й пил виносять за межі оселі, щоб разом із ним піти всі негаразди й лиха.

Особливу увагу приділяють далеким куткам, вікнам і дверям - через них у дім заходить енергія. Ганчірки після прибирання викидають, а воду - виливають подалі. За повір’ями, чистота дому на Чистий четвер обіцяє добробут, злагоду та захист від зла на цілий рік.

Чистий четвер - день генерального прибирання (фото: Freepik.com)

Паски, писанки та кулінарні обряди

Лише після завершення прибирання господині беруться до випікання пасок. Ставлять опару зранку, а випікають ближче до вечора, попередньо помолившись. Вважається, що якщо паска вдалася пухкою, ароматною і смачною - рік буде щасливим.

Печуть також печиво, фарбують яйця, створюють писанки - усе це символи життя, оновлення і радості. Але головна умова - готувати з добрим настроєм і світлими думками.

Турбота про ближніх і прощення

Цей день особливо сприятливий для благодійності та добрих справ. Люди жертвують їжу, речі чи гроші тим, хто в потребі, даруючи тепло своїх сердець.

Важливо також пробачити старі образи й попросити вибачення в тих, кого образили. Це очищає серце і допомагає налагодити гармонійні стосунки з оточенням. Щире прощення в Чистий четвер відкриває шлях до внутрішнього спокою і щастя.

Страсна свічка

Увечері віряни йдуть до храму на службу, де освячуються свічки - страсні. Їх приносять додому, запалюють перед іконами, а також використовують під час молитви за здоров’я. На дверному одвірку свічкою ставлять хрест, щоб уберегти дім від зла. Таку свічку зберігають увесь рік і запалюють у важкі моменти.

Візантійська мозаїка омовіння ніг на Таємної Вечері (фото: Freepik.com)

Грошові прикмети та Четвергова сіль

Щоб залучити фінансову удачу, у Чистий четвер тричі рахують гроші: зранку, вдень і увечері. Робити це треба потай, навіть від членів родини. Також миють двері й вікна водою з монетами - для притягнення достатку.

Готують так звану "четвергову сіль": прожарюють у печі, перетирають і зберігають як оберіг. Вона захищає від хвороб, додає сили й береже добробут.

Чого робити не можна у Чистий четвер