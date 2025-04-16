Чистый четверг: что обязательно надо сделать на праздник, чтобы привлечь счастье, здоровье и деньги

Значение Чистого четверга

Чистый четверг - это четверг Страстной недели, когда вспоминают Тайную вечерю Иисуса Христа с учениками. Во время этой вечери Христос установил обряд Евхаристии - Святого Причастия. Он также омыл ноги апостолам, демонстрируя смирение, любовь и служение ближним.

Именно эти события стали примером духовной чистоты и жертвенности, которые должны быть у каждого христианина. В этот день в храмах читают Двенадцать Евангелий о страданиях Спасителя, призывая верующих к покаянию, очищению и внутреннему свету.

Утреннее купание и омовение

День начинают со священного очищения водой - умывания или купания до восхода солнца. В воду кладут серебро, чтобы она набрала силы: это оберег от болезней, сглаза и злых глаз.

По верованиям, кто умоется в Чистый четверг, тот будет красивым, здоровым и счастливым весь год. Считалось, что такая вода смывает усталость, страхи и тяжелые мысли. После омовения читают молитву, благодаря Бога за очищение тела и души.

Очищение дома от всего лишнего

В Чистый четверг принято проводить генеральную уборку в доме. Мусор и пыль выносят за пределы дома, чтобы вместе с ним уйти все проблемы и беды.

Особое внимание уделяют дальним углам, окнам и дверям - через них в дом заходит энергия. Тряпки после уборки выбрасывают, а воду - выливают подальше. По поверьям, чистота дома на Чистый четверг обещает благополучие, согласие и защиту от зла на целый год.

Чистый четверг - день генеральной уборки (фото: Freepik.com)

Паски, писанки и кулинарные обряды

Только после завершения уборки хозяйки приступают к выпеканию пасок. Ставят опару утром, а выпекают ближе к вечеру, предварительно помолившись. Считается, что если паска получилась рыхлой, ароматной и вкусной - год будет счастливым.

Пекут также печенье, красят яйца, создают писанки - все это символы жизни, обновления и радости. Но главное условие - готовить с хорошим настроением и светлыми мыслями.

Забота о ближних и прощение

Этот день особенно благоприятен для благотворительности и добрых дел. Люди жертвуют еду, вещи или деньги тем, кто в нужде, даря тепло своих сердец.

Важно также простить старые обиды и попросить прощения у тех, кого обидели. Это очищает сердце и помогает наладить гармоничные отношения с окружающими. Искреннее прощение в Чистый четверг открывает путь к внутреннему спокойствию и счастью.

Страстная свеча

Вечером верующие идут в храм на службу, где освящаются свечи - страстные. Их приносят домой, зажигают перед иконами, а также используют во время молитвы за здоровье. На дверном косяке свечой ставят крест, чтобы уберечь дом от зла. Такую свечу хранят весь год и зажигают в трудные моменты.

Византийская мозаика омовения ног на Тайной Вечере (фото: Freepik.com)

Денежные приметы и Четверговая соль

Чтобы привлечь финансовую удачу, в Чистый четверг трижды считают деньги: утром, днем и вечером. Делать это надо втайне, даже от членов семьи. Также моют двери и окна водой с монетами - для привлечения достатка.

Готовят так называемую "четверговую соль": прокаливают в печи, перетирают и хранят как оберег. Она защищает от болезней, придает силы и бережет благосостояние.

Чего делать нельзя в Чистый четверг