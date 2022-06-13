Как чистить золотые изделия, чтобы они оставались яркими и не тускнели

Специалисты по ювелирным изделиям объяснили, какие наиболее эффективные средства для очистки золота можно применять в домашних условиях.

Золотые украшения и изделия сохранят свой прекрасный блестящий вид на долгие годы, если за ними правильно ухаживать. Это также может избавить драгоценность от царапин и предотвратить потускнение.

Использование неправильных средств для полировки ваших золотых изделий может нанести им повреждения. Жесткие химикаты и абразивные ингредиенты способны нанести ущерб деликатной поверхности, поэтому эксперты не рекомендуют использовать пищевую соду и щетки или губки с жесткой щетиной.

Вместо этого предпочтения следует отдать мягким жидкостям, и отличным вариантом тут будет мыльная вода. В ней лучше всего замачивать небольшие золотые предметы и украшения, а крупные следует полировать мягкой тканью из микрофибры.

Как чистить золотые украшения в мыльной воде

Чтобы приготовить раствор, достаточно просто наполнить миску теплой водой и добавить туда несколько капель мягкого средства для мытья посуды.

Затем нужно поместить драгоценность в жидкость и оставить на 5-10 минут.

Также эксперты рекомендуют заменить негазированную воду на газированную при полоскании. Дело в том, что хотя золото и не должно тускнеть, почти все золотые изделия представляют собой легированные металлы, которые более подвержены потускнению и их труднее чистить.

Газированная вода помогает удалить скрытую грязь, обеспечивая еще более глубокую очистку.

Для очень грязных предметов можно использовать новую зубную щетку с мягкой щетиной.

Как только золото замочится, промойте предметы, поместив их в новый контейнер, наполненный чуть теплой водой. Как отмечают эксперты Jewellers Mutual, некоторые драгоценные камни плохо переносят резкие перепады температуры, поэтому не нужно использовать слишком горячую или очень холодную воду.

Более крупные предметы следует просто протирать тканью, смоченной в мыльной жидкости. После - вытрите чистой влажной тканью и высушите бумажным полотенцем.

Как сохранить блеск золотых изделий

Заботиться о золоте так же просто, как чистить изделия каждые несколько недель, говорят ювелиры Shiels Jewelers.

Самым простым способом поддерживать чистоту ваших золотых украшений, по словам эксперта, это снимать их перед плаванием и душем, ведь "хлор из бассейнов и несмывание мыла с золотых украшений из душа могут обесцветить их".

Золотые изделия следует всегда хранить в прохладном и сухом месте, чтобы предотвратить потускнение.