Анджелина Джоли носит украинское кольцо за 1500 грн (фото)

Голливудская актриса Анджелина Джоли носит кольцо украинских ювелиров. На пальце звезды заметили серебряное украшение с изображением карты Украины.

Как выглядит кольцо и какова его цена - читайте ниже.

Во время приезда в Украину 30 апреля известная кинозвезда и посол доброй воли ООН по делам беженцев получила в подарок перстень с изображением карты Украины.

Об этом сообщил украинский ювелирный бренд "Оникс", который назвал подарок "прекрасным упоминанием о прекрасной стране". Также на странице опубликовали несколько фото Джоли, сделанных во время пребывания во Львове. На них она с кольцом с картой Украины. "Бесконечно рады, что нам удалось подарить наше фирменное кольцо "Карта Украины" Анджелине Джоли", - говорится на сайте бренда. Анджелина Джоли носит кольцо украинского бренда (instagram.com/oniks_jewellery)

Сколько стоит кольцо "как у Джоли"

На сайте сообщают, что стоимость кольца "Карта Украины. Перстень, как у Джоли" составляет 1500 гривен.

Изделие сделано из серебра 925 пробы. Высота кольца составляет 1.2 см.

Производители отмечают, что вес кольца зависит от размера, но цена указана за изделие.

"Анджелина Джоли поддерживает наш народ с первых дней полномасштабного вторжения России. Главная цель ее приезда - помощь Украине. Вместе с коллегами из ООН по делам беженцев она занимается организацией помощи. Мы подарили ей серебряное кольцо "Карта Украины", - говорится в сообщении.

Сколько стоит кольцо, как у Джоли с картой Украины (oniks.ua/ua)