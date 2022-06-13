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Як чистити золоті вироби, щоб вони залишалися яскравими і не тьмяніли

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Понеділок 13 червня 2022 08:02
Як чистити золоті вироби, щоб вони залишалися яскравими і не тьмяніли Фото: ювеліри розповіли про догляд за золотими виробами (anemone.jewelry)
Автор: Володимир Костирін

Золоті прикраси та вироби збережуть свій прекрасний блискучий вигляд на довгі роки, якщо за ними правильно доглядати. Це також може позбавити коштовність від подряпин і запобігти тьмяніння.

Фахівці з ювелірних виробів пояснили, які найефективніші засоби для очищення золота можна застосовувати в домашніх умовах.

Про це передає Express.

Використання неправильних засобів для полірування ваших золотих виробів може завдати їм пошкодження. Жорсткі хімікати та абразивні інгредієнти здатні завдати шкоди делікатній поверхні, тому експерти не рекомендують використовувати харчову соду та щітки або губки з жорсткою щетиною.

Замість цього перевагу слід віддати м'якій рідині, і відмінним варіантом тут буде мильна вода. У ній найкраще замочувати невеликі золоті предмети та прикраси, а великі слід полірувати м'якою тканиною з мікрофібри.

Як чистити золоті прикраси в мильній воді

Щоб приготувати розчин, достатньо просто наповнити миску теплою водою і додати туди кілька крапель м'якого засобу для миття посуду.

Потім потрібно помістити коштовність в рідину і залишити на 5-10 хвилин.

Також експерти рекомендують замінити негазовану воду на газовану при полосканні. Річ у тому, що хоча золото і не повинно тьмяніти, майже всі золоті вироби являють собою леговані метали, які більш схильні до тьмяніння і їх важче чистити.

Газована вода допомагає видалити прихований бруд, забезпечуючи ще глибше очищення.

Для дуже брудних предметів можна використовувати нову зубну щітку з м'якою щетиною.

Як тільки золото замочиться, промийте предмети, помістивши їх в новий контейнер, наповнений ледь теплою водою. Як зауважують експерти Jewellers Mutual, деякі дорогоцінні камені погано переносять різкі перепади температури, тому не потрібно використовувати занадто гарячу або дуже холодну воду.

Більші предмети слід просто протирати тканиною, змоченою в мильній рідині. Після - витріть чистою вологою тканиною і висушіть паперовим рушником.

Як зберегти блиск золотих виробів

Піклуватися про золото так само просто, як чистити вироби кожні кілька тижнів, кажуть ювеліри Shiels Jewelers.

Найпростішим способом підтримувати чистоту ваших золотих прикрас, за словами експерта, це знімати їх перед плаванням і душем, адже "хлор з басейнів і не змивання мила з золотих прикрас з душу можуть знебарвити їх".

Золоті вироби слід завжди зберігати в прохолодному і сухому місці, щоб запобігти тьмяніння.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому срібло темніє та як це швидко виправити.

До речі, срібну каблучку українських ювелірів носить голлівудська актриса Анджеліна Джолі - кінозірка і посол доброї волі ООН у справах біженців отримала в подарунок наприкінці квітня перстень із зображенням карти України.

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