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Чистим ложки и вилки до блеска: копеечное средство и никаких усилий

Фото: Как почистить столовые приборы подручными средствами (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Столовые приборы - вилки, ложки, ножи и прочие принадлежности накапливают грязь и теряют блеск, даже если их мыть с губкой и средством во время будничного мытья посуды. Поэтому время от времени стоит проводить генеральную уборку в ящике с нашим "серебром".

Styler нашел для вас в сети гениальный лайфхак, который поможет сделать вашу посуду блестящей и чистой.

Простая чистка с помощью соли

Нам понадобится большая глубокая кастрюля, куда уместятся все наши вилки, столовые, десертные, чайные ложки, столовые ножи.

Засыпьте все это двумя полными ложками соли.

Залейте кипятком, чтобы все приборы оказались в воде.

Оставьте всю эту красоту, пока вода полностью не остынет.

Наши столовые приборы теперь идеальны!

Если ложки-вилки очень грязные

Влейте в кастрюлю примерно два литра проточной воды. Окуните в кастрюлю ложки и вилки. Поставьте на плиту.

Всыпьте по 2 ст. л. соды и соли или лимонной кислоты. На высоком огне доведите раствор до горячего состояния (процесс кипения необязателен) и держите минимум 20 минут.

Если загрязнения въелись очень сильно, увеличьте время "готовки". Дождитесь остывания жидкости и ополосните.

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