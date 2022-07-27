Чистим ложки и вилки до блеска: копеечное средство и никаких усилий

Столовые приборы - вилки, ложки, ножи и прочие принадлежности накапливают грязь и теряют блеск, даже если их мыть с губкой и средством во время будничного мытья посуды. Поэтому время от времени стоит проводить генеральную уборку в ящике с нашим "серебром".
Styler нашел для вас в сети гениальный лайфхак, который поможет сделать вашу посуду блестящей и чистой.
Нам понадобится большая глубокая кастрюля, куда уместятся все наши вилки, столовые, десертные, чайные ложки, столовые ножи.
Засыпьте все это двумя полными ложками соли.
Залейте кипятком, чтобы все приборы оказались в воде.
Оставьте всю эту красоту, пока вода полностью не остынет.
Наши столовые приборы теперь идеальны!
Влейте в кастрюлю примерно два литра проточной воды. Окуните в кастрюлю ложки и вилки. Поставьте на плиту.
Всыпьте по 2 ст. л. соды и соли или лимонной кислоты. На высоком огне доведите раствор до горячего состояния (процесс кипения необязателен) и держите минимум 20 минут.
Если загрязнения въелись очень сильно, увеличьте время "готовки". Дождитесь остывания жидкости и ополосните.
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