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Гениальный способ отстирать белые носки: грязь отойдет без усилий

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 10:15
Гениальный способ отстирать белые носки: грязь отойдет без усилий Фото: Как отстирать белые носки без усилий (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Белые носки непросто отстирать в стиральной машине, так как затоптанная черная подошва никак не хочет возвращаться к своему первоначальному виду. Но это вполне реально.

Читайте ниже в материале Styler несколько гениальных способов справиться с грязью на носках.

Если носки очень грязные

Сильно загрязненные носки лучше замачивать на всю ночь с использованием хозяйственного мыла:

  • Намыльте влажные носки по всей поверхности (тереть не надо).
  • Положите их в полиэтиленовый пакет.
  • Оставьте на ночь.
  • Утром постирайте привычным для вас способом.

Также для замачивания можно использовать уксус: 1 ч. ложку уксуса разведите в 1 литре воды. Носки оставьте в растворе минимум на 6 часов, затем постирайте.

С использованием отбеливателя

Отбелить белые носки поможет борная кислота, сок лимона, любые кислородные отбеливатели и средства для выведения пятен.

  • Возьмите 2 ст. л. отбеливающего средства.
  • Растворите их в двух литрах воды.
  • Добавьте 100 г порошка.
  • Замочите одежду и оставьте на ночь.
  • Утром постирайте.

Указанный метод поможет придать белизну носкам, а также отстирать их от темной подошвы и других загрязнений.

Как сохранить цвет шерстяных носков

Цветные шерстяные носки перед стиркой замачивают на 1,5-2 часа в холодной воде с добавлением соли. Это делается для того, чтобы изделие не потеряло цвет.

Ранее мы писали, как вернуть цвет старым застиранным полотенцам.

Также сообщалось о супер средстве для чистки чайника, которое снимет вековечную накипь без усилий.

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