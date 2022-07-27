Гениальный способ отстирать белые носки: грязь отойдет без усилий
Белые носки непросто отстирать в стиральной машине, так как затоптанная черная подошва никак не хочет возвращаться к своему первоначальному виду. Но это вполне реально.
Читайте ниже в материале Styler несколько гениальных способов справиться с грязью на носках.
Если носки очень грязные
Сильно загрязненные носки лучше замачивать на всю ночь с использованием хозяйственного мыла:
- Намыльте влажные носки по всей поверхности (тереть не надо).
- Положите их в полиэтиленовый пакет.
- Оставьте на ночь.
- Утром постирайте привычным для вас способом.
Также для замачивания можно использовать уксус: 1 ч. ложку уксуса разведите в 1 литре воды. Носки оставьте в растворе минимум на 6 часов, затем постирайте.
С использованием отбеливателя
Отбелить белые носки поможет борная кислота, сок лимона, любые кислородные отбеливатели и средства для выведения пятен.
- Возьмите 2 ст. л. отбеливающего средства.
- Растворите их в двух литрах воды.
- Добавьте 100 г порошка.
- Замочите одежду и оставьте на ночь.
- Утром постирайте.
Указанный метод поможет придать белизну носкам, а также отстирать их от темной подошвы и других загрязнений.
Как сохранить цвет шерстяных носков
Цветные шерстяные носки перед стиркой замачивают на 1,5-2 часа в холодной воде с добавлением соли. Это делается для того, чтобы изделие не потеряло цвет.
Ранее мы писали, как вернуть цвет старым застиранным полотенцам.
Также сообщалось о супер средстве для чистки чайника, которое снимет вековечную накипь без усилий.