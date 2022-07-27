Что произойдет, если часто ставить теплую еду в холодильник

Холодильник - наш неизменный помощник и защитник от пищевых отравлений, особенно летом, когда готовая пища так быстро портится. Часто мы спешим запихнуть туда еще теплые продукты, только что с плиты или остатки со стола. Но можно ли делать так?

Можно ли ставить теплую или горячую пищу в холодильник?

Вы, наверное, слышали, что всегда следует избегать горячей пищи в холодильнике. И это не выдумка или предрассудок.

Если часто ставить теплые продукты в холодильник, ему придется работать более интенсивно, чтобы поддерживать заданную температуру. И это может привести к его поломке. А купить новый холодильник - не один десяток тысяч.

Кроме того, повышение температуры в холодильнике за счет теплой пищи приводит к тому, что другие продукты в нем быстрее портятся. Внутри устройства могут размножаться патогенные микроорганизмы. Некоторые скоропортящиеся продукты, такие как яйца, мясо, овощи или рыба являются наиболее уязвимыми.

С холодильником надо обращаться осторожно (фото: freepik)

Как ускорить остывание продуктов

Если вы приготовили много блюда, еда еще горячая, уже поздний вечер и ночь впереди, ускорьте ее остывание.

Например, твердую пищу можно разложить на несколько емкостей - чем меньше пищи в них, тем быстрее остынет. Кастрюлю с супом можно поставить в холодную воду, или вынести на балкон (холодный коридор), когда на улице не лето.

И помните, что подвергнутые высоким температурам продукты становятся восприимчивыми к бактериям только через два часа после окончания приготовления! Этого времени вполне достаточно, чтобы они остыли до комнатной температуры. После чего их смело можно ставить в холодильник.