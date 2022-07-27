ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Что произойдет, если часто ставить теплую еду в холодильник

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 14:15
Что произойдет, если часто ставить теплую еду в холодильник Коллаж РБК-Украина: влияет ли теплая еда на холодильник
Автор: Светлана Мащенко

Холодильник - наш неизменный помощник и защитник от пищевых отравлений, особенно летом, когда готовая пища так быстро портится. Часто мы спешим запихнуть туда еще теплые продукты, только что с плиты или остатки со стола. Но можно ли делать так?

Об этом пишет SantePlus.

Можно ли ставить теплую или горячую пищу в холодильник?

Вы, наверное, слышали, что всегда следует избегать горячей пищи в холодильнике. И это не выдумка или предрассудок.

Если часто ставить теплые продукты в холодильник, ему придется работать более интенсивно, чтобы поддерживать заданную температуру. И это может привести к его поломке. А купить новый холодильник - не один десяток тысяч.

Кроме того, повышение температуры в холодильнике за счет теплой пищи приводит к тому, что другие продукты в нем быстрее портятся. Внутри устройства могут размножаться патогенные микроорганизмы. Некоторые скоропортящиеся продукты, такие как яйца, мясо, овощи или рыба являются наиболее уязвимыми.

Что произойдет, если часто ставить теплую еду в холодильник

С холодильником надо обращаться осторожно (фото: freepik)

Как ускорить остывание продуктов

Если вы приготовили много блюда, еда еще горячая, уже поздний вечер и ночь впереди, ускорьте ее остывание.

Например, твердую пищу можно разложить на несколько емкостей - чем меньше пищи в них, тем быстрее остынет. Кастрюлю с супом можно поставить в холодную воду, или вынести на балкон (холодный коридор), когда на улице не лето.

И помните, что подвергнутые высоким температурам продукты становятся восприимчивыми к бактериям только через два часа после окончания приготовления! Этого времени вполне достаточно, чтобы они остыли до комнатной температуры. После чего их смело можно ставить в холодильник.

Ранее мы писали, что произойдет, если положить рулон туалетной бумаги в холодильник.

Кроме того, сообщалось про простые до гениального способы отпугнуть мух от вашего дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
холодильник
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь