Чистимо ложки й вилки до блиску: копійчаний засіб і ніяких зусиль

Столові прилади - вилки, ложки, ножі та інше приладдя накопичують бруд і втрачають блиск, навіть, якщо їх мити з губкою і засобом під час буденного миття посуду. Тому час від часу варто проводити генеральне прибирання в ящику з нашим "сріблом".
Styler знайшов для вас в мережі геніальний лайфхак, який допоможе зробити ваш посуд блискучим і чистим.
Нам знадобиться велика глибока каструля, куди вмістяться всі наші вилки, столові, десертні, чайні ложки, столові ножі.
Засипте все це двома повними ложками солі.
Залийте кип'ятком, щоб всі прилади опинилися у воді.
Залиште всю цю красу, доки вода повністю не охолоне.
Наші столові прилади тепер ідеальні!
Влийте в каструлю приблизно два літри проточної води. Занурте в каструлю ложки і виделки. Поставте на плиту.
Всипте по 2 ст. л. соди і солі або лимонної кислоти. На високому вогні доведіть розчин до гарячого стану (процес кипіння необов’язковий) і тримайте мінімум 20 хвилин.
Якщо забруднення в’їлися дуже сильно, збільште час "готування". Дочекайтеся охолодження рідини і обполосніть.
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