Чиновников обяжут сдать экзамен по украинскому уже летом: какие тесты (образец)

В Украине чиновники должны будут сдавать экзамен по украинскому языку, по результатам которого получат сертификат о достаточном или высокий уровне знаний. Обязательно тесты будут сдавать президент, все члены Кабмина и главы райгосадминистраций.

Курировать экзаменирование станет Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Сертификат об уровне владения украинским необходимо будет подавать для поступления на государственную службу уже с 16 июля.

Экзамен состоит из двух блоков - письменного и устного. Общее время для его выполнения около двух часов.

Задания письменного блока предусматривают выполнение следующих частей работы: "Культура речи" (24 тестовых заданий), "Чтение" (20 тестовых заданий) и "Письмо" (1 задание открытого типа).

Во время части экзамена "Говорение" (не более 20 минут) претендент будет иметь возможность показать умение общаться на различные темы, не привязанные к узкому профессионального направления.

Нацкомиссия уже обнародовала образец таких тестов.

Задача сформированы таким образом, чтобы проверить, насколько хорошо публичный человек может применять государственный язык в условиях служебной коммуникации, отметила языковед Кристина Дацишин.

Кроме тестов, во время такого языкового экзамена у чиновников будет возможность высказать свое мнение, пересказав аудиоверсию повествования.

Как обращает внимание Дацишин, важно не просто сдать тест, а понимать, что работодатель сможет дифференцировать своих работников по уровню знаний украинского. Ведь тот, кто справиться с тестами лучше, будет иметь больше шансов получить должность.