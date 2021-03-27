Чиновников обяжут сдать экзамен по украинскому уже летом: какие тесты (образец)
В Украине чиновники должны будут сдавать экзамен по украинскому языку, по результатам которого получат сертификат о достаточном или высокий уровне знаний. Обязательно тесты будут сдавать президент, все члены Кабмина и главы райгосадминистраций.
Об этом рассказал языковой активист Святослав Литинский, передает "ПравдаТУТ Львов".
Курировать экзаменирование станет Национальная комиссия по стандартам государственного языка.
Сертификат об уровне владения украинским необходимо будет подавать для поступления на государственную службу уже с 16 июля.
Экзамен состоит из двух блоков - письменного и устного. Общее время для его выполнения около двух часов.
Задания письменного блока предусматривают выполнение следующих частей работы: "Культура речи" (24 тестовых заданий), "Чтение" (20 тестовых заданий) и "Письмо" (1 задание открытого типа).
Во время части экзамена "Говорение" (не более 20 минут) претендент будет иметь возможность показать умение общаться на различные темы, не привязанные к узкому профессионального направления.
Нацкомиссия уже обнародовала образец таких тестов.
Задача сформированы таким образом, чтобы проверить, насколько хорошо публичный человек может применять государственный язык в условиях служебной коммуникации, отметила языковед Кристина Дацишин.
Кроме тестов, во время такого языкового экзамена у чиновников будет возможность высказать свое мнение, пересказав аудиоверсию повествования.
Как обращает внимание Дацишин, важно не просто сдать тест, а понимать, что работодатель сможет дифференцировать своих работников по уровню знаний украинского. Ведь тот, кто справиться с тестами лучше, будет иметь больше шансов получить должность.
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