Чиновників зобов'яжуть скласти іспит з української вже влітку: які тести (зразок)

В Україні чиновники повинні будуть складати іспит з української мови, за результатами якого отримають сертифікат про достатній чи високий рівень знань. Обов'язково тести складатимуть президент, всі члени Кабміну та голови райдержадміністрацій.

Курирувати екзаменування стане Національна комісія зі стандартів державної мови.

Сертифікат про рівень володіння українською необхідно буде подавати для вступу на державну службу вже з 16 липня.

Іспит складається з двох блоків - письмового й усного. Загальний час для його виконання близько двох годин.

Завдання письмового блоку передбачають виконання наступних частин роботи: "Культура мови" (24 тестових завдань), "Читання" (20 тестових завдань) і "Письмо" (1 завдання відкритого типу).

Під час частини іспиту "Говоріння" (не більше ніж 20 хвилин) претендент матиме можливість показати вміння спілкуватися на різні теми, не прив'язані до вузького професійного спрямування.

Нацкомісія вже оприлюднила зразок таких тестів.

Завдання сформовані таким чином, щоб перевірити, наскільки добре публічна людина може застосовувати державну мову в умовах службової комунікації, зазначила мовознавець Христина Дацишин.

Крім тестів, під час такого мовного іспиту у чиновників буде можливість висловити свою думку, переказавши аудіоверсію розповіді.

Як звертає увагу Дацишин, важливо не просто скласти тест, а розуміти, що роботодавець зможе диференціювати своїх працівників за рівнем знань української. Адже той, хто впоратися з тестами краще, матиме більше шансів отримати посаду.