Стало известно, в каких областях больше всего нарушают языковой закон: тысячи жалоб

За два месяца, с 16 января по 16 марта, украинцы направили языковому омбудсмену почти тысячу жалоб касательно нарушений языкового закона в Украине. При этом больше всего жаловались из Киева и Киевской области.

Об этом говорится на странице Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя в Facebook .

Из Киева и Киевской области поступило 368 жалоб. Из Львовской области - 88, Харьковской - 74, Одесской - 38, Днепропетровской - 35, Черниговской - 32, Запорожской и Полтавской - по 19, Винницкой - 10.

Подавляющее большинство (382) жалоб касается отсутствия украинской версии вебсайтов. 211 обращений связаны с тем, что их не обслуживали на государственном языке в магазинах, парикмахерских, банках и других учреждениях.

Также увеличиваются обращения, которые касаются нарушения языкового законодательства в органах местного самоуправления. 48 сообщений поступило о том, что депутаты местных советов используют негосударственный язык.