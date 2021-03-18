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Стало известно, в каких областях больше всего нарушают языковой закон: тысячи жалоб

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 07:35
Стало известно, в каких областях больше всего нарушают языковой закон: тысячи жалоб Языковой закон в Украине нарушают во многих областях (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

За два месяца, с 16 января по 16 марта, украинцы направили языковому омбудсмену почти тысячу жалоб касательно нарушений языкового закона в Украине. При этом больше всего жаловались из Киева и Киевской области.

Об этом говорится на странице Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя в Facebook.

Из Киева и Киевской области поступило 368 жалоб. Из Львовской области - 88, Харьковской - 74, Одесской - 38, Днепропетровской - 35, Черниговской - 32, Запорожской и Полтавской - по 19, Винницкой - 10.

Подавляющее большинство (382) жалоб касается отсутствия украинской версии вебсайтов. 211 обращений связаны с тем, что их не обслуживали на государственном языке в магазинах, парикмахерских, банках и других учреждениях.

Также увеличиваются обращения, которые касаются нарушения языкового законодательства в органах местного самоуправления. 48 сообщений поступило о том, что депутаты местных советов используют негосударственный язык.

Напомним, в начале марта в Одессе в магазине одежды разгорелся языковой скандал. Продавец отказалась обслуживать покупательницу на русском языке. После чего женщина сказала, что "мова - это говяжий язык".

Ранее тренеру команды Украинской Премьер-лиги дали желтую карточку за украинский язык.

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