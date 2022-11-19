Чим замінити свічку? 7 способів, які допоможуть при вимкненні світла

Світлодіодні ліхтарі

Такі ліхтарики дуже вигідні тим, що компактні та максимально економно витрачають електроенергію з акумулятора або батарейки. Термін їхньої експлуатації становить 30-50 тисяч годин.

Перевагою є також і ціна. Світлодіодні ліхтарі дешевше, ніж ті, що мають лампу розжарювання. Найпростіші моделі налобних світлодіодних ліхтарів можна знайти по 300 грн, потужні коштують понад тисячу гривень.

Гірлянди на батарейках

Ці гірлянди можуть працювати до 2-3-х днів на батарейках. Вони дещо гірше освітлюють за світлодіодні лампи, проте є непоганим варіантом, аби не залишитись у темряві.

Першу добу такі гірлянди горять яскраво, потім інтенсивність світла падає. Ціни на них стартують від 100 грн.

Гасова лампа

Часто ці лампи називають ще "туристичними", бо використовують їх для тривалих походів. Вони безпечні у побуті і прості у користуванні. Проте для цих ламп потрібно запастись гасом.

Термін горіння такого пристрою залежить від величини. Маленькі здатні працювати без дозаправки протягом 20 годин. Коштують такі від 650 грн за штуку.

Світлодіодна стрічка

Така стрічка може підключатись до постійного струму або працювати від батарейок. Вона здатна непогано освітити кімнату 15-20 кв. м.

Ціни на світлодіодні стрічки залежать від моделі і виробника. Найпростіші коштують від 70 грн, більш модернізовані - від 300 грн.

LED-світильники із USB-зарядом

Працюють такі пристрої від 2 до 8 годин, залежно від моделі пристрою. Легко заражаються від павербанка. Середня ціна на них становить 700 грн.

Домашні лампадки

Аналогом свічки є саморобні лампадки. Їх легко зробити з підручних засобів. Достатньо у невелику посудину чи банку налити будь-яку олію й опустити у неї гніт. Його можна зробити зі скрученої вати, або взяти шнурівку.

У кришці пробийте отвір, протягніть крізь нього гніт і закрийте посудину так, щоб частина гніту стирчала назовні. Після цього лампадка готова до використання.

Генератор

Найкращим, проте найдорожчим варіантом для освітлення будинку є застосування генератора. За його допомогою можна ще й зарядити мобільні чи павербанки, використовувати електроприлади. Проте ціни на бензинові генератори стартують від 15 тисяч гривень.