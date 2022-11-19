Чем заменить свечу? 7 способов, которые помогут при выключении света

Светодиодные фонари

Такие фонарики очень выгодны тем, что компактны и максимально экономно тратят электроэнергию из аккумулятора или батарейки. Срок их эксплуатации составляет 30-50 тысяч часов.

Преимуществом также есть и цена. Светодиодные фонари дешевле, чем те, которые имеют лампу накаливания. Самые простые модели налобных светодиодных фонарей можно найти по 300 грн., мощные стоят более тысячи.

Гирлянды на батарейках

Эти гирлянды могут работать до 2-3 дней на батарейках. Они несколько хуже освещают чем светодиодные лампы, однако являются неплохим вариантом, чтобы не остаться в темноте.

Первые сутки такие гирлянды горят ярко, затем интенсивность света падает. Цены на них стартуют от 100 грн.

Керосиновая лампа

Часто эти лампы называют еще "туристическими", потому что используют их для длительных походов. Они безопасны в быту и просты в использовании. Однако для этих ламп нужно запастись керосином.

Срок горения устройства зависит от величины. Маленькие способны работать без дозаправки в течение 20 часов. Стоят таковые от 650 грн за штуку.

Светодиодная лента

Такая лента может подключаться к постоянному току или работать от батареек. Она способна хорошо осветить комнату 15-20 кв.м.

Цены на светодиодные ленты зависят от модели и изготовителя. Самые простые стоят от 70 грн, более модернизированные - от 300 грн.

LED-светильники с USB-зарядом

Работают такие устройства от 2 до 8 часов в зависимости от модели устройства. Легко заражаются от павербанка. Средняя цена на них составляет 700 грн.

Домашние лампадки

Аналогом свечи являются самодельные лампадки. Их легко сделать из подручных средств. Достаточно в небольшой сосуд или банку налить любое масло и опустить в него фитиль. Его можно сделать из скрученной ваты или взять шнуровку.

В крышке пробейте отверстие, протяните сквозь него фитиль и закройте сосуд так, чтобы часть гнета торчала наружу. После этого лампадка готова к использованию.

Генератор

Самым лучшим, но самым дорогим вариантом для освещения дома является применение генератора. С его помощью можно также зарядить мобильные или павербанки, использовать электроприборы. Тем не менее цены на бензиновые генераторы стартуют от 15 тысяч гривен.