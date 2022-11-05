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Як зарядити телефон від автомобільного акумулятора: покрокова інструкція

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Субота 05 листопада 2022 14:56
Як зарядити телефон від автомобільного акумулятора: покрокова інструкція Робимо імпровізовану зарядку для телефона в машині (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Перебої електропостачання змушують нас вигадувати нові способи розв'язання побутових проблем. Уявіть ситуацію: ви не встигли зарядити телефон до відключення світла. Що робити?

Оптимальним варіантом може стати акумулятор вашої автівки!

Як зарядити телефон від автоакумулятора та чи можна це взагалі робити - читайте нижче в нашому матеріалі.

Чи можна заряджати телефон від АКБ?

Так, можна, але для цього з машиною потрібно зробити деякі нескладні маніпуляції.

Зауважте, що зловживання зарядкою телефона від таких саморобних приладів може скоротити термін роботи гаджета. Крім того, телефон можна пошкодити струмом, тому використовуйте таке зарядне лише у крайньому разі.

Як зробити акумулятор зарядним пристроєм?

Для зарядки від акумулятора вам знадобиться знизити напругу батареї до п'яти вольтів. Це та напруга, яка потрібна звичайному телефону. В акумуляторі ця напруга становить 12 вольт.

Елементи, які вам знадобляться:

  • дві автомобільні лампочки
  • один метр електричного дроту
  • скотч, пластир або ізоляційна стрічка

З цих компонентів треба спорудити простеньку електросхему, в якій головними елементами будуть дві послідовно-паралельно з'єднані лампочки. Вони знизять напругу на штекері для телефона з 12 вольтів до 5-5,5 вольт.

У вас можуть виникнути труднощі із під'єднанням дротів до центрального контакту ламп. Для притиснення дроту до контакту використайте ізоляційну стрічку або будь-що інше еластичне.

Під час роботи вашої імпровізованої "зарядки", щоб дроти не зіскочили з ламп та не замкнулись між собою. Не переплутайте полярність на розрізаному зарядному кабелі телефона. Червоний - це "плюс", чорний - "мінус". Помилка може вивести з ладу смартфон або батарею.

Раніше ми розповідали, як зробити акумулятор для роутера, щоб бути з інтернетом під час відключень.

Читайте також, які мобільні застосунки додатково розряджають ваш телефон.

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