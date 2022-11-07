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Ці свічки дуже шкідливі для здоров'я: не купуйте їх

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Понеділок 07 листопада 2022 11:36
Ці свічки дуже шкідливі для здоров'я: не купуйте їх Яку шкоду здоров'ю можуть завдати свічки (Фото: freepik.com)
Автор: Styler

Через планові вимкнення електроенергії українці майже щовечора кілька годин проводять при свічках. Переважно ті не несуть загрози здоров'ю. Чи нашкодять свічки людині, залежить від тривалості їх використання і матеріалу, з якого вони виготовлені.

Якими можуть бути наслідки частого використання свічок і за яких умов ті стають шкідливими, розповідаємо у матеріалі Styler.

Чи безпечні парафінові свічки?

Під час горіння такої свічки в повітря викидається багато канцерогенів. Людина починає вдихати толуол і бензол. Ці речовини отруюють організм. У малих дозах вони не викликають різкого погіршення здоров'я. Але якщо палити ці свічки часто, то можуть виникнути серйозні захворювання.

Також ці канцерогени здатні спровокувати ракові пухлини, викликати хвороби дихальної системи. Бензол і толуол шкодять центральній нервовій системі, погіршують стан крові.

Ароматичні свічки шкодять?

Свічки з високоякісного бджолиного воску і сої не шкодять здоров`ю людини, проте теж не є абсолютно безпечними.

Ефірні олії, які входять у склад ароматичних свічок, змінюють свій хімічний склад при горінні і стають токсичними. Такі випари можуть спричинити головні болі.

Наслідки частого використання свічок

Від частого використання свічок у вас можуть бути:

  • запаморочення і задишка
  • головні болі
  • безсоння
  • відчуття нудоти й нестачі кисню
  • алергія
  • проблеми із зором

Фахівці радять запалювати свічки не довше, ніж на пів години. А після цього обов'язково добре провітрити приміщення. Також не варто запалювати свічки перед сном, це нашкодить самопочуттю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими свічками краще запастись: парафіновими, гелевими чи восковими.

Читайте також, яких правил у будинку та на вулиці потрібно дотримуватися при відключенні світла.

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