UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Чим вразить 3 сезон "Гри в кальмара": складніші випробування і фатальні рішення (відео)

3 сезон "Гри в кальмара" буде ще кривавішим (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Після рекордного успіху Netflix готується презентувати фінальний, третій сезон корейської дорами "Гра в кальмара". У центрі сюжету - гравець 456 Гі Хун, який знову змагатиметься за виживання.

Хто увійшов до акторського складу, коли прем’єра і чого чекати від продовження - читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли прем’єра 3 сезону "Гри в кальмара"

Фінальний сезон культового серіалу вийде 27 червня 2025 року на Netflix. Як і в попередніх сезонах, він складатиметься з 6 серій, кожна з яких триватиме близько години.

"Гра в кальмара": що відомо про акторський склад нового сезону

У третьому сезоні знову з’являться:

  • Лі Чон Че - Гі Хун, гравець 456
  • Лі Бьон Хон - Фронтмен
  • Ві Ха Джун - поліцейський Джун Хо
  • Ім Сі Ван - новий гравець 333
  • Пак Сон Хун - гравчиня 120

До касту також приєднався Пак Хі Сун, зірка дорам "Моє ім’я", "The Bequeathed" і "Зразкова сім’я".

 Кадри з нового сезону "Гри в кальмара" (скриншот)

Що покажуть у 3 сезоні "Гри в кальмара": перший трейлер

Сюжет зосереджений на Гі Хуні, який після кривавого фіналу другого сезону опиняється в скрутнішому становищі. Разом з іншими учасниками він змушений проходити складні випробування, які перевірять їх на міцність та рішучість. Наслідки ухвалених рішень ставатимуть ще фатальнішими.

Тим часом Фронтмен приймає важливих персон, а його брат Джун Хо продовжує займатися пошуком таємничого острова і не здогадується, що поруч з ним діє зрадник.


Нагадаємо, у грудні 2024 року другий сезон "Гри в кальмара" став найпопулярнішим серіалом Netflix одразу у 93 країнах світу.

Водночас торішнє продовження викликало неоднозначні відгуки. Багатьом критикам та глядачам здалося, що автори ніби поспішали, не достатньо пропрацювавши героїв. Історія, на їхню думку, місцями виглядала затягнутою і нікуди не вела.

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Tudum, YouTube Netflix.

Читайте РБК-Україна в Google News
фильмы