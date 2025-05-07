Чем впечатлит 3 сезон "Игры в кальмара": более сложные испытания и роковые решения (видео)

Когда премьера 3 сезона "Игры в кальмара"

Финальный сезон культового сериала выйдет 27 июня 2025 года на Netflix. Как и в предыдущих сезонах, он будет состоять из 6 серий, каждая из которых продлится около часа.

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В третьем сезоне снова появятся:

Ли Чон Че - Ги Хун, игрок 456

Ли Бьон Хон - Фронтмен

Ви Ха Джун - полицейский Джун Хо

Им Си Ван - новый игрок 333

Пак Сон Хун - игрок 120

К касту также присоединился Пак Хи Сун, звезда дорам "Мое имя", "The Bequeathed" и "Образцовая семья".

Кадры из нового сезона "Игры в кальмара" (скриншот)

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Сюжет сосредоточен на Ги Хуне, который после кровавого финала второго сезона оказывается в более затруднительном положении. Вместе с другими участниками он вынужден проходить сложные испытания, которые проверят их на прочность и решительность. Последствия принятых решений будут становиться еще более фатальными.

Тем временем Фронтмен принимает важных персон, а его брат Джун Хо продолжает заниматься поиском таинственного острова и не догадывается, что рядом с ним действует предатель.



Напомним, в декабре 2024 года второй сезон "Игры в кальмара" стал самым популярным сериалом Netflix сразу в 93 странах мира.

В то же время прошлогоднее продолжение вызвало неоднозначные отзывы. Многим критикам и зрителям показалось, что авторы будто спешили, не достаточно проработав героев. История, по их мнению, местами выглядела затянутой и никуда не вела.