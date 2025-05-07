Чем впечатлит 3 сезон "Игры в кальмара": более сложные испытания и роковые решения (видео)
После рекордного успеха Netflix готовится представить финальный, третий сезон корейской дорамы "Игра в кальмара". В центре сюжета - игрок 456 Ги Хун, который снова будет бороться за выживание.
Кто вошел в актерский состав, когда премьера и чего ждать от продолжения - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Когда премьера 3 сезона "Игры в кальмара"
Финальный сезон культового сериала выйдет 27 июня 2025 года на Netflix. Как и в предыдущих сезонах, он будет состоять из 6 серий, каждая из которых продлится около часа.
"Игра в кальмара": что известно об актерском составе нового сезона
В третьем сезоне снова появятся:
- Ли Чон Че - Ги Хун, игрок 456
- Ли Бьон Хон - Фронтмен
- Ви Ха Джун - полицейский Джун Хо
- Им Си Ван - новый игрок 333
- Пак Сон Хун - игрок 120
К касту также присоединился Пак Хи Сун, звезда дорам "Мое имя", "The Bequeathed" и "Образцовая семья".
Что покажут в 3 сезоне "Игры в кальмара": первый трейлер
Сюжет сосредоточен на Ги Хуне, который после кровавого финала второго сезона оказывается в более затруднительном положении. Вместе с другими участниками он вынужден проходить сложные испытания, которые проверят их на прочность и решительность. Последствия принятых решений будут становиться еще более фатальными.
Тем временем Фронтмен принимает важных персон, а его брат Джун Хо продолжает заниматься поиском таинственного острова и не догадывается, что рядом с ним действует предатель.
Напомним, в декабре 2024 года второй сезон "Игры в кальмара" стал самым популярным сериалом Netflix сразу в 93 странах мира.
В то же время прошлогоднее продолжение вызвало неоднозначные отзывы. Многим критикам и зрителям показалось, что авторы будто спешили, не достаточно проработав героев. История, по их мнению, местами выглядела затянутой и никуда не вела.
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При написании материала были использованы следующие источники: Tudum, YouTube Netflix.