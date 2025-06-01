З чим носити штани "Аладдін": 6 образів, які варто повторити влітку 2025

Штани в стилі "Аладдін" - це не тільки про комфорт, а й про стиль, свободу й атмосферу. Влітку 2025 вони будуть на піку популярності: легкі тканини, вільний крій і етнічний шарм роблять їх ідеальним вибором для спекотних днів.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, з чим поєднувати такі штани, щоб мати свіжий, сучасний і доречний вигляд - від пляжу до вечірки.
Штани в стилі "Аладдін" - це трендовий фасон сезону літо 2025, який повернувся в моду з акцентом на комфорт, легкість і етнічну естетику. Як правило, вони мають дуже вільний крій, особливо в області стегон, а внизу манжети.
Основні характеристики:
Модний образ на літо (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli)
Оскільки такі штани мають об'ємний низ і нестандартний крій, то верх до них краще підбирати більш приталений або простий, щоб збалансувати силует.
Модні штани на літо 2025 (фото: instagram.com/hannamw)
Модні штани на літо 2025 (фото: instagram.com/hannamw)
Стильний лук на літо (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)
Стильний лук на літо (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)
З чим носити штани "Аладдін" (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli)
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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Oumayma Elboumeshouli, Hanna MW, Jeanette.