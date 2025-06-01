С чем носить брюки "Аладдин": 6 образов, которые стоит повторить летом 2025

Брюки в стиле "Аладдин" - это трендовый фасон сезона лето 2025, который вернулся в моду с акцентом на комфорт, воздушность и этническую эстетику. Как правило, они имеют очень свободный крой, особенно в области бедер, а внизу манжеты.

Основные характеристики:

широкий крой в области бедер и ног

сужение вниз - обычно к лодыжке, иногда на резинке или манжете

изготавливают из легких тканей: хлопок, вискоза, шифон, батист, лен

часто имеют эластичный пояс, иногда с кулиской (шнурком).

Модный образ на лето (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli)

Происхождение этого тренда

считается, что такой стиль зародился на Востоке - в Индии, на Ближнем Востоке, в Турции

название "Аладдин" связано с образом героя сказок "Тысяча и одна ночь", который часто изображается в подобных штанах.

Где и как носят

в йога-студиях или как одежду для медитации

как пляжный или летний вариант

часто используются в этно-стиле, богемном стиле (boho), а также в фестивальной одежде.

Поскольку такие брюки имеют объемный низ и нестандартный крой, то верх к ним лучше подбирать более приталенный или простой, чтобы сбалансировать силуэт.

Модные брюки на лето 2025 (фото: instagram.com/hannamw)

С чем носить брюки "Аладдин"

Кежуал (повседневный стиль)

обтягивающая майка, топ или футболка хорошо работает на контрасте с широкими брюками

кроп-топ - идеально, особенно если брюки имеют высокую посадку

джинсовая или легкая куртка - для прохладной погоды

футболка с узлом на талии - придает форму, но сохраняет легкость.

Модные брюки на лето 2025 (фото: instagram.com/hannamw)

Стиль бохо

свободная блуза с вышивкой или бахромой - если брюки не слишком широкие, такой образ смотрится стильно

кимоно или накидка с орнаментом - в сочетании с топом

топ-бандо + этнические аксессуары (ожерелья, серьги).

Стильный лук на лето (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)

Спортивный стиль

спортивный бра или топ - удобно и не сковывает движения

лонгслив или худи - но более короткий или немного заправленный

топ на тонких бретелях - идеален для лета.

Стильный лук на лето (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)

Для вечера или фестиваля

ассиметричные топы или с блеском - добавляют изюминку

корсетный топ - создает контраст и делает фигуру более выразительной

топ с открытыми плечами - гармонично сочетается с объемными брюками.

С чем носить брюки "Аладдин" (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli)