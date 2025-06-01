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С чем носить брюки "Аладдин": 6 образов, которые стоит повторить летом 2025

Модные брюки на лето 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Брюки в стиле "Аладдин" - это не только про комфорт, но и про стиль, свободу и атмосферу. Летом 2025 они будут на пике популярности: легкие ткани, свободный крой и этнический шарм делают их идеальным выбором для жарких дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем сочетать такие брюки, чтобы выглядеть свежо, современно и уместно - от пляжа до вечеринки.

Брюки в стиле "Аладдин" - это трендовый фасон сезона лето 2025, который вернулся в моду с акцентом на комфорт, воздушность и этническую эстетику. Как правило, они имеют очень свободный крой, особенно в области бедер, а внизу манжеты.

Основные характеристики:

  • широкий крой в области бедер и ног
  • сужение вниз - обычно к лодыжке, иногда на резинке или манжете
  • изготавливают из легких тканей: хлопок, вискоза, шифон, батист, лен
  • часто имеют эластичный пояс, иногда с кулиской (шнурком).

Модный образ на лето (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli)

Происхождение этого тренда

  • считается, что такой стиль зародился на Востоке - в Индии, на Ближнем Востоке, в Турции
  • название "Аладдин" связано с образом героя сказок "Тысяча и одна ночь", который часто изображается в подобных штанах.

Где и как носят

  • в йога-студиях или как одежду для медитации
  • как пляжный или летний вариант
  • часто используются в этно-стиле, богемном стиле (boho), а также в фестивальной одежде.

Поскольку такие брюки имеют объемный низ и нестандартный крой, то верх к ним лучше подбирать более приталенный или простой, чтобы сбалансировать силуэт.

Модные брюки на лето 2025 (фото: instagram.com/hannamw)

С чем носить брюки "Аладдин"

Кежуал (повседневный стиль)

  • обтягивающая майка, топ или футболка хорошо работает на контрасте с широкими брюками
  • кроп-топ - идеально, особенно если брюки имеют высокую посадку
  • джинсовая или легкая куртка - для прохладной погоды
  • футболка с узлом на талии - придает форму, но сохраняет легкость.

Модные брюки на лето 2025 (фото: instagram.com/hannamw)

Стиль бохо

  • свободная блуза с вышивкой или бахромой - если брюки не слишком широкие, такой образ смотрится стильно
  • кимоно или накидка с орнаментом - в сочетании с топом
  • топ-бандо + этнические аксессуары (ожерелья, серьги).

Стильный лук на лето (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)

Спортивный стиль

  • спортивный бра или топ - удобно и не сковывает движения
  • лонгслив или худи - но более короткий или немного заправленный
  • топ на тонких бретелях - идеален для лета.

Стильный лук на лето (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)

Для вечера или фестиваля

  • ассиметричные топы или с блеском - добавляют изюминку
  • корсетный топ - создает контраст и делает фигуру более выразительной
  • топ с открытыми плечами - гармонично сочетается с объемными брюками.

С чем носить брюки "Аладдин" (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli)

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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Oumayma Elboumeshouli, Hanna MW, Jeanette.

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