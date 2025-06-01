С чем носить брюки "Аладдин": 6 образов, которые стоит повторить летом 2025

Брюки в стиле "Аладдин" - это не только про комфорт, но и про стиль, свободу и атмосферу. Летом 2025 они будут на пике популярности: легкие ткани, свободный крой и этнический шарм делают их идеальным выбором для жарких дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем сочетать такие брюки, чтобы выглядеть свежо, современно и уместно - от пляжа до вечеринки.
Брюки в стиле "Аладдин" - это трендовый фасон сезона лето 2025, который вернулся в моду с акцентом на комфорт, воздушность и этническую эстетику. Как правило, они имеют очень свободный крой, особенно в области бедер, а внизу манжеты.
Основные характеристики:
Модный образ на лето (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli)
Поскольку такие брюки имеют объемный низ и нестандартный крой, то верх к ним лучше подбирать более приталенный или простой, чтобы сбалансировать силуэт.
Модные брюки на лето 2025 (фото: instagram.com/hannamw)
Модные брюки на лето 2025 (фото: instagram.com/hannamw)
Стильный лук на лето (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)
Стильный лук на лето (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)
С чем носить брюки "Аладдин" (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli)
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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Oumayma Elboumeshouli, Hanna MW, Jeanette.