З чим носити штани "Аладдін": 6 образів, які варто повторити влітку 2025
Штани в стилі "Аладдін" - це не тільки про комфорт, а й про стиль, свободу й атмосферу. Влітку 2025 вони будуть на піку популярності: легкі тканини, вільний крій і етнічний шарм роблять їх ідеальним вибором для спекотних днів.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, з чим поєднувати такі штани, щоб мати свіжий, сучасний і доречний вигляд - від пляжу до вечірки.
Штани в стилі "Аладдін" - це трендовий фасон сезону літо 2025, який повернувся в моду з акцентом на комфорт, легкість і етнічну естетику. Як правило, вони мають дуже вільний крій, особливо в області стегон, а внизу манжети.
Основні характеристики:
- широкий крій у ділянці стегон і ніг
- звуження вниз - зазвичай до щиколотки, іноді на резинці або манжеті
- виготовляють із легких тканин: бавовна, віскоза, шифон, батист, льон
- часто мають еластичний пояс, іноді з куліскою (шнурком).
Модний образ на літо (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli)
Походження цього тренду
- вважається, що такий стиль зародився на Сході - в Індії, на Близькому Сході, у Туреччині
- назва "Аладдін" пов'язана з образом героя казок "Тисяча та одна ніч", якого часто зображують у подібних штанях.
Де і як носять
- у йога-студіях або як одяг для медитації
- як пляжний або літній варіант
- часто використовуються в етно-стилі, богемному стилі (boho), а також у фестивальному одязі.
Оскільки такі штани мають об'ємний низ і нестандартний крій, то верх до них краще підбирати більш приталений або простий, щоб збалансувати силует.
Модні штани на літо 2025 (фото: instagram.com/hannamw)
З чим носити штани "Аладдін"
Кежуал (повсякденний стиль)
- обтисла майка, топ або футболка добре працює на контрасті з широкими штанами
- кроп-топ - ідеально, особливо якщо штани мають високу посадку
- джинсова або легка куртка - для прохолодної погоди
- футболка з вузлом на талії - надає форму, але зберігає легкість.
Модні штани на літо 2025 (фото: instagram.com/hannamw)
Стиль бохо
- вільна блуза з вишивкою або бахромою - якщо штани не надто широкі, такий образ має стильний вигляд
- кімоно або накидка з орнаментом - у поєднанні з топом
- топ-бандо + етнічні аксесуари (намиста, сережки).
Стильний лук на літо (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)
Спортивний стиль
- спортивний бра або топ - зручно і не сковує рухи
- лонгслів або худі - але більш короткий або трохи заправлений
- топ на тонких бретелях - ідеальний для літа.
Стильний лук на літо (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)
Для вечора або фестивалю
- асиметричні топи або з блиском - додають родзинку
- корсетний топ - створює контраст і робить фігуру більш виразною
- топ з відкритими плечима - гармонійно поєднується з об'ємними штанами.
З чим носити штани "Аладдін" (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli)
Вас також може зацікавити
- Як виглядає модне взуття на літо 2025
- Ексдружина Дмитра Комарова показала трендовий образ із базовою сорочкою
- Які моделі купальників обрати для ідеального відпочинку.
Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Oumayma Elboumeshouli, Hanna MW, Jeanette.