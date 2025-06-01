З чим носити штани "Аладдін": 6 образів, які варто повторити влітку 2025

Штани в стилі "Аладдін" - це не тільки про комфорт, а й про стиль, свободу й атмосферу. Влітку 2025 вони будуть на піку популярності: легкі тканини, вільний крій і етнічний шарм роблять їх ідеальним вибором для спекотних днів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, з чим поєднувати такі штани, щоб мати свіжий, сучасний і доречний вигляд - від пляжу до вечірки.

Штани в стилі "Аладдін" - це трендовий фасон сезону літо 2025, який повернувся в моду з акцентом на комфорт, легкість і етнічну естетику. Як правило, вони мають дуже вільний крій, особливо в області стегон, а внизу манжети. Основні характеристики: широкий крій у ділянці стегон і ніг

звуження вниз - зазвичай до щиколотки, іноді на резинці або манжеті

виготовляють із легких тканин: бавовна, віскоза, шифон, батист, льон

часто мають еластичний пояс, іноді з куліскою (шнурком). Модний образ на літо (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli) Походження цього тренду вважається, що такий стиль зародився на Сході - в Індії, на Близькому Сході, у Туреччині

назва "Аладдін" пов'язана з образом героя казок "Тисяча та одна ніч", якого часто зображують у подібних штанях. Де і як носять у йога-студіях або як одяг для медитації

як пляжний або літній варіант

часто використовуються в етно-стилі, богемному стилі (boho), а також у фестивальному одязі. Оскільки такі штани мають об'ємний низ і нестандартний крій, то верх до них краще підбирати більш приталений або простий, щоб збалансувати силует. Модні штани на літо 2025 (фото: instagram.com/hannamw) З чим носити штани "Аладдін" Кежуал (повсякденний стиль) обтисла майка, топ або футболка добре працює на контрасті з широкими штанами

кроп-топ - ідеально, особливо якщо штани мають високу посадку

джинсова або легка куртка - для прохолодної погоди

футболка з вузлом на талії - надає форму, але зберігає легкість. Модні штани на літо 2025 (фото: instagram.com/hannamw) Стиль бохо вільна блуза з вишивкою або бахромою - якщо штани не надто широкі, такий образ має стильний вигляд

кімоно або накидка з орнаментом - у поєднанні з топом

топ-бандо + етнічні аксесуари (намиста, сережки). Стильний лук на літо (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_) Спортивний стиль спортивний бра або топ - зручно і не сковує рухи

лонгслів або худі - але більш короткий або трохи заправлений

топ на тонких бретелях - ідеальний для літа. Стильний лук на літо (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_) Для вечора або фестивалю асиметричні топи або з блиском - додають родзинку

корсетний топ - створює контраст і робить фігуру більш виразною

топ з відкритими плечима - гармонійно поєднується з об'ємними штанами. З чим носити штани "Аладдін" (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli)