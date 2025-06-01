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З чим носити штани "Аладдін": 6 образів, які варто повторити влітку 2025

Неділя 01 червня 2025 07:15
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З чим носити штани "Аладдін": 6 образів, які варто повторити влітку 2025 Модні штани на літо 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Штани в стилі "Аладдін" - це не тільки про комфорт, а й про стиль, свободу й атмосферу. Влітку 2025 вони будуть на піку популярності: легкі тканини, вільний крій і етнічний шарм роблять їх ідеальним вибором для спекотних днів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, з чим поєднувати такі штани, щоб мати свіжий, сучасний і доречний вигляд - від пляжу до вечірки.

Штани в стилі "Аладдін" - це трендовий фасон сезону літо 2025, який повернувся в моду з акцентом на комфорт, легкість і етнічну естетику. Як правило, вони мають дуже вільний крій, особливо в області стегон, а внизу манжети.

Основні характеристики:

  • широкий крій у ділянці стегон і ніг
  • звуження вниз - зазвичай до щиколотки, іноді на резинці або манжеті
  • виготовляють із легких тканин: бавовна, віскоза, шифон, батист, льон
  • часто мають еластичний пояс, іноді з куліскою (шнурком).

З чим носити штани &quot;Аладдін&quot;: 6 образів, які варто повторити влітку 2025

Модний образ на літо (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli)

Походження цього тренду

  • вважається, що такий стиль зародився на Сході - в Індії, на Близькому Сході, у Туреччині
  • назва "Аладдін" пов'язана з образом героя казок "Тисяча та одна ніч", якого часто зображують у подібних штанях.

Де і як носять

  • у йога-студіях або як одяг для медитації
  • як пляжний або літній варіант
  • часто використовуються в етно-стилі, богемному стилі (boho), а також у фестивальному одязі.

Оскільки такі штани мають об'ємний низ і нестандартний крій, то верх до них краще підбирати більш приталений або простий, щоб збалансувати силует.

З чим носити штани &quot;Аладдін&quot;: 6 образів, які варто повторити влітку 2025

Модні штани на літо 2025 (фото: instagram.com/hannamw)

З чим носити штани "Аладдін"

Кежуал (повсякденний стиль)

  • обтисла майка, топ або футболка добре працює на контрасті з широкими штанами
  • кроп-топ - ідеально, особливо якщо штани мають високу посадку
  • джинсова або легка куртка - для прохолодної погоди
  • футболка з вузлом на талії - надає форму, але зберігає легкість.

З чим носити штани &quot;Аладдін&quot;: 6 образів, які варто повторити влітку 2025

Модні штани на літо 2025 (фото: instagram.com/hannamw)

Стиль бохо

  • вільна блуза з вишивкою або бахромою - якщо штани не надто широкі, такий образ має стильний вигляд
  • кімоно або накидка з орнаментом - у поєднанні з топом
  • топ-бандо + етнічні аксесуари (намиста, сережки).

З чим носити штани &quot;Аладдін&quot;: 6 образів, які варто повторити влітку 2025

Стильний лук на літо (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)

Спортивний стиль

  • спортивний бра або топ - зручно і не сковує рухи
  • лонгслів або худі - але більш короткий або трохи заправлений
  • топ на тонких бретелях - ідеальний для літа.

З чим носити штани &quot;Аладдін&quot;: 6 образів, які варто повторити влітку 2025

Стильний лук на літо (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)

Для вечора або фестивалю

  • асиметричні топи або з блиском - додають родзинку
  • корсетний топ - створює контраст і робить фігуру більш виразною
  • топ з відкритими плечима - гармонійно поєднується з об'ємними штанами.

З чим носити штани &quot;Аладдін&quot;: 6 образів, які варто повторити влітку 2025

З чим носити штани "Аладдін" (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli)

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Oumayma Elboumeshouli, Hanna MW, Jeanette.

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