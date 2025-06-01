С чем носить брюки "Аладдин": 6 образов, которые стоит повторить летом 2025

Брюки в стиле "Аладдин" - это не только про комфорт, но и про стиль, свободу и атмосферу. Летом 2025 они будут на пике популярности: легкие ткани, свободный крой и этнический шарм делают их идеальным выбором для жарких дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем сочетать такие брюки, чтобы выглядеть свежо, современно и уместно - от пляжа до вечеринки.

Брюки в стиле "Аладдин" - это трендовый фасон сезона лето 2025, который вернулся в моду с акцентом на комфорт, воздушность и этническую эстетику. Как правило, они имеют очень свободный крой, особенно в области бедер, а внизу манжеты. Основные характеристики: широкий крой в области бедер и ног

сужение вниз - обычно к лодыжке, иногда на резинке или манжете

изготавливают из легких тканей: хлопок, вискоза, шифон, батист, лен

часто имеют эластичный пояс, иногда с кулиской (шнурком). Модный образ на лето (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli) Происхождение этого тренда считается, что такой стиль зародился на Востоке - в Индии, на Ближнем Востоке, в Турции

название "Аладдин" связано с образом героя сказок "Тысяча и одна ночь", который часто изображается в подобных штанах. Где и как носят в йога-студиях или как одежду для медитации

как пляжный или летний вариант

часто используются в этно-стиле, богемном стиле (boho), а также в фестивальной одежде. Поскольку такие брюки имеют объемный низ и нестандартный крой, то верх к ним лучше подбирать более приталенный или простой, чтобы сбалансировать силуэт. Модные брюки на лето 2025 (фото: instagram.com/hannamw) С чем носить брюки "Аладдин" Кежуал (повседневный стиль) обтягивающая майка, топ или футболка хорошо работает на контрасте с широкими брюками

кроп-топ - идеально, особенно если брюки имеют высокую посадку

джинсовая или легкая куртка - для прохладной погоды

футболка с узлом на талии - придает форму, но сохраняет легкость. Модные брюки на лето 2025 (фото: instagram.com/hannamw) Стиль бохо свободная блуза с вышивкой или бахромой - если брюки не слишком широкие, такой образ смотрится стильно

кимоно или накидка с орнаментом - в сочетании с топом

топ-бандо + этнические аксессуары (ожерелья, серьги). Стильный лук на лето (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_) Спортивный стиль спортивный бра или топ - удобно и не сковывает движения

лонгслив или худи - но более короткий или немного заправленный

топ на тонких бретелях - идеален для лета. Стильный лук на лето (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_) Для вечера или фестиваля ассиметричные топы или с блеском - добавляют изюминку

корсетный топ - создает контраст и делает фигуру более выразительной

топ с открытыми плечами - гармонично сочетается с объемными брюками. С чем носить брюки "Аладдин" (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli)