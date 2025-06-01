С чем носить брюки "Аладдин": 6 образов, которые стоит повторить летом 2025
Брюки в стиле "Аладдин" - это не только про комфорт, но и про стиль, свободу и атмосферу. Летом 2025 они будут на пике популярности: легкие ткани, свободный крой и этнический шарм делают их идеальным выбором для жарких дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем сочетать такие брюки, чтобы выглядеть свежо, современно и уместно - от пляжа до вечеринки.
Брюки в стиле "Аладдин" - это трендовый фасон сезона лето 2025, который вернулся в моду с акцентом на комфорт, воздушность и этническую эстетику. Как правило, они имеют очень свободный крой, особенно в области бедер, а внизу манжеты.
Основные характеристики:
- широкий крой в области бедер и ног
- сужение вниз - обычно к лодыжке, иногда на резинке или манжете
- изготавливают из легких тканей: хлопок, вискоза, шифон, батист, лен
- часто имеют эластичный пояс, иногда с кулиской (шнурком).
Модный образ на лето (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli)
Происхождение этого тренда
- считается, что такой стиль зародился на Востоке - в Индии, на Ближнем Востоке, в Турции
- название "Аладдин" связано с образом героя сказок "Тысяча и одна ночь", который часто изображается в подобных штанах.
Где и как носят
- в йога-студиях или как одежду для медитации
- как пляжный или летний вариант
- часто используются в этно-стиле, богемном стиле (boho), а также в фестивальной одежде.
Поскольку такие брюки имеют объемный низ и нестандартный крой, то верх к ним лучше подбирать более приталенный или простой, чтобы сбалансировать силуэт.
Модные брюки на лето 2025 (фото: instagram.com/hannamw)
С чем носить брюки "Аладдин"
Кежуал (повседневный стиль)
- обтягивающая майка, топ или футболка хорошо работает на контрасте с широкими брюками
- кроп-топ - идеально, особенно если брюки имеют высокую посадку
- джинсовая или легкая куртка - для прохладной погоды
- футболка с узлом на талии - придает форму, но сохраняет легкость.
Модные брюки на лето 2025 (фото: instagram.com/hannamw)
Стиль бохо
- свободная блуза с вышивкой или бахромой - если брюки не слишком широкие, такой образ смотрится стильно
- кимоно или накидка с орнаментом - в сочетании с топом
- топ-бандо + этнические аксессуары (ожерелья, серьги).
Стильный лук на лето (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)
Спортивный стиль
- спортивный бра или топ - удобно и не сковывает движения
- лонгслив или худи - но более короткий или немного заправленный
- топ на тонких бретелях - идеален для лета.
Стильный лук на лето (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)
Для вечера или фестиваля
- ассиметричные топы или с блеском - добавляют изюминку
- корсетный топ - создает контраст и делает фигуру более выразительной
- топ с открытыми плечами - гармонично сочетается с объемными брюками.
С чем носить брюки "Аладдин" (фото: instagram.com/oumaymaboumeshouli)
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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Oumayma Elboumeshouli, Hanna MW, Jeanette.