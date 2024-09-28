З чим носити денім: 4 тренди джинсової моди на осінь 2024

Джинси баггі

Джинси баггі - це штани з деніму з низькою посадкою, які вільно сидять на фігурі і ніяк не обмежують комфорт, але водночас надають образам нотку розслабленості та невимушеності. Ще один очевидний плюс - така модель бездоганно виглядатиме на будь-якій фігурі.

Варіант із джинсами баггі (фото: instagram.com/monikh)

Джинси-підкови

Ще одна модель, яка зараз на піку популярності - це джинси-підкови. Вони мають вигнуту широку штанину та злегка звужені краї. Схоже, саме через такий крой штани і отримали назву, оскільки своєю формою нагадують справжню підкову.

Модні джинси (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Джинси з підворотами внизу

Багато модниць, інфлюенсерів і блогерів підхопили тренд носити широкі джинси, а край штанини підвертати, якщо вони занадто довгі. Або ж можна придбати в магазині штани з підшитими підворотами або, як їх ще називають, манжетами. Носити їх можна як із взуттям на плоскому ходу, так і на високих підборах.

Джинси з манжетами (фото: instagram.com/frannfyne)

Максимально довгі джинси - puddle pants

Назва цього тренду говорить сама за себе: puddle перекладається з англійської як "калюжа", а штанини, що спадають до землі, дійсно схожі на маленькі калюжі. Така модель штанів відрізняється екстремальною довжиною до підлоги і великою шириною штанин, які буквально волочаться вулицею при ходьбі. Помітною особливістю і те, що вони "збиваються" на щиколотці - через навмисно завищений крій.

Мішковаті джинси puddle носять як із високим підбором - таким чином можна візуально витягнути силует, так і з масивним взуттям на платформі, кросівками та кедами. Зазначимо, що така модель точно не підійде для дощових днів, якщо ви не хочете, щоб ваші джинси були мокрими та брудними.

Джинси puddle pants (фото: instagram.com/marina_torres)