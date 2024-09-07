Raw denim: який вигляд має наймодніший відтінок джинсів на осінь-2024

Джинси - найпопулярніша базова річ, з якою можна створити величезну кількість стильних образів. І якщо навесні та влітку на піку популярності були джинси кольору кокосового молока, екрю та вершкового масла, то на осінь варто приглянути темний відтінок. Мова про варіанти з "сирого" деніму - raw denim.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram стилістки Яни Платонової розповідає, що це за тренд і з чим носити такі джинси.

Поняття "raw denim" використовують для так званого необробленого або "сирого" деніму. Спочатку так називали пари без додаткової теплової чи хімічної обробки - їх відрізняв однорідний глибокий синій колір та висока щільність.

Наймодніший джинсовий тренд (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Раніше такі джинси були дуже грубими, а потертості, які з'являлися на них внаслідок носіння, виходили унікальними - на відміну від штанів з вицвілими ділянками, створеними на фабриках.

Наймодніший джинсовий тренд (колаж: instagram.com/styleguide.ua)

Саме джинси насиченого синього кольору з контрастною відстрочкою стануть наймоднішими у сезоні осінь-зима-2024. Головна особливість - тканина має бути однорідною і без потертостей.

Джинси raw denim (колаж: instagram.com/styleguide.ua)

Який фасон джинсів вибрати? Найкраще звернути увагу на широкі або в міру вільні варіанти. Поєднувати можна як із іншими речами з деніму, так і з ошатними блузами або повсякденними гольфами-водолазками.

Варіанти з джинсами (колаж: instagram.com/styleguide.ua)

Найвдаліші луки вийдуть з контрастним верхом: романтичними топами, атласними блузами, силуетними боді, майками, що обтягують.

Підберіть свої ідеальні джинси та верх до них (колаж: instagram.com/styleguide.ua)

До речі, із "сирого" деніму можуть бути не лише штани, а й куртки, сорочки, сукні. У тренді - вільні джинсові сорочки та спідниці максі.

Тренд сезону (колаж: instagram.com/styleguide.ua)

Доповнити трендові джинси можна як чорним взуттям та аксесуарами, так і цікавішими варіантами. Наприклад, ще одним трендом 2024 року - речами з леопардовим принтом, або ж червоною сумкою або взуттям.

Створіть стильний лук на кожен день (колаж: instagram.com/styleguide.ua)