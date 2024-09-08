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В офіс або на ділову зустріч: 5 класичних образів для робочих буднів

Неділя 08 вересня 2024 13:22
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В офіс або на ділову зустріч: 5 класичних образів для робочих буднів Варіанти для офісних буднів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Осінь у багатьох асоціюється з початком нового навчального року у школярів та студентів, а також поновленням ділової активності після сезону відпусток. І якщо вам потрібно підібрати базовий гардероб для роботи, радимо звернути увагу на прості поєднання.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які речі допоможуть створити ідеальний образ для ділових зустрічей чи офісних буднів.

Шовкова блузка + спідниця міді + слінгбеки

Просте, але водночас стильне поєднання: блуза кремового відтінку, сіра спідниця із щільної тканини та слінгбеки на невеликому підборі. Доповнити образ можна теплим пальтом або піджаком, а також шкіряною сумкою.

В офіс або на ділову зустріч: 5 класичних образів для робочих буднів

Образ на кожен день (фото: instagram.com/sylviemus_)

Оверсайз костюм + сітчасті балетки

Для стильного ділового луку придивыться сірий костюм у стилі оверсайз. На початку осені його можна поєднувати з трендовими балетками з сітки, а в прохолоднішу погоду вдягнути класичні лофери.

В офіс або на ділову зустріч: 5 класичних образів для робочих буднів

Образ із костюмом (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Блакитна сорочка + спідниця максі + мюлі

Якщо у вас немає суворого дрес-коду в офісі, надягайте блакитну сорочку з бавовни, а також довгу спідницю в підлогу. Доповнять образ відкриті мюлі та ремінь із масивною пряжкою.

В офіс або на ділову зустріч: 5 класичних образів для робочих буднів

Варіант образу (фото: instagram.com/monikh)

Піджак + білі джинси + балетки

Щоб створити стильний багатошаровий образ, надягайте білу футболку, сірий джемпер, білі джинси і зверху накиньте піджак. Доповніть лук ременем, сумкою та балетками контрастного кольору.

В офіс або на ділову зустріч: 5 класичних образів для робочих буднів

Варіант для ділової зустрічі (фото: instagram.com/taffymsipa)

Футболка + довга спідниця + мюлі

Підберіть ще один варіант у бежево-коричневій гамі, яка зараз на піку популярності. Одягайте футболку, спідницю максі та мюлі. У прохолодніші дні доповнити образ можна шкіряною курткою або замшевим піджаком.

В офіс або на ділову зустріч: 5 класичних образів для робочих буднів

Розслаблений лук на осінь (фото: instagram.com/abimarvel)

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Також читайте про 5 трендових зачісок цієї осені, які зможе зробити кожна.

Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки модних блогерів: Abisola Omole, TAFFY, Monikh, MARILYN, Sylvie Mus.

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