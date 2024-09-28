С чем носить деним: 4 тренда джинсовой моды на осень 2024

Джинсы багги

Джинсы багги - это брюки из денима с низкой посадкой, которые свободно сидят на фигуре и никак не ограничивают комфорт, но в то же время придают образам нотку расслабленности и непринужденности. Еще один очевидный плюс - такая модель будет безупречно смотреться на любой фигуре.

Вариант с джинсами багги (фото: instagram.com/monikh)

Джинсы-подковы

Еще одна модель, которая сейчас на пике популярности - это джинсы-подковы. Они имеют изогнутую широкую штанину и слегка суженные края. Похоже, именно из-за такого кроя штаны и получили название, поскольку своей формой напоминают настоящую подкову.

Модные джинсы (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Джинсы с подворотами внизу

Многие модницы, инфлюэнсеры и блогеры подхватили тренд носить широкие джинсы, а край штанины подворачивать, если они слишком длинные. Или же можно приобрести в магазине штаны с уже подшитыми отворотами или, как их еще называют, манжетами. Носить их можно как с обувью на плоском ходу, так и на высоких каблуках.

Джинсы с манжетами (фото: instagram.com/frannfyne)

Максимально длинные джинсы - puddle pants

Название этого тренда говорит само за себя: puddle переводится с английского как "лужа", а спадающие до земли штанины действительно похожи на маленькие лужи. Такая модель штанов отличается экстремальной длиной до пола и большой шириной штанин, которые в буквальном смысле волочатся по улице при ходьбе. Заметной особенностью является то, что они "сбиваются" на щиколотке - из-за намеренно завышенного кроя.

Мешковатые джинсы puddle носят как с высоким каблуком - таким образом можно визуально вытянуть силуэт, так и с массивной обувью на платформе, кроссовками и кедами. Отметим, что такая модель точно не подойдет для дождливых дней, если вы не хотите, чтобы ваши джинсы были мокрыми и грязными.

Джинсы puddle pants (фото: instagram.com/marina_torres)