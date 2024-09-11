Замша - тренд 2024 року: ідеї стильних образів на осінній сезон

Багато модниць уже зайнялися підбором нових образів на осінь. І якщо ви вже приглянули джинси в наймоднішому відтінку цього сезону , зверніть увагу також на вироби із замші, яку вважають трендом 2024 року.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які стильні луки можна створити із замшевими речами, щоб виділитися із сірої маси.

Історія замші налічує кілька тисячоліть, і вона завжди була популярним матеріалом для створення різних предметів, особливо сумок та взуття.

У чому різниця між шкірою та замшею? Шкіра та замша - це шкури тварин, але вони виглядають по-різному. Шкіра характеризується гладкою текстурою, тоді як поверхню замші можна точніше описати як м'яку, оскільки шкіра - це зовнішня сторона шкіри, а замша - внутрішня.

Крім того, замша може бути штучною. Це матеріал нового покоління, який зовні і на дотик схожий на натуральну замшу, а виготовлений з поліестеру на основі натуральної бавовни.

Тренди на осінь: замша та леопардовий принт (фото: instagram.com/_loissterling)

Які речі із замші додати у свій гардероб у 2024 році?

Брюки

Для повсякденних образів на осінь пригляньте замшеві штани світло-коричневого відтінку. Доповніть їх чорним топом, піджаком та трендовими балетками з мініатюрним бантиком.

Замшеві штани на осінь (фото: instagram.com/lizzyhadfield)

Тренч

Для перших прохолодних днів пригляньте тренч із замші. Одягайте блакитні джинси, базову футболку або майку, а зверху накиньте такий плащ.

Тренч на кожен день (фото: instagram.com/dianekari)

Сумка

Звісно, мастхев на осінь - містка сумка із замші коричневого відтінку. Така річ точно доповнить навіть найсуворіший офісний лук.

Замшева сумка (фото: instagram.com/taffymsipa)

Спідниця

Така спідниця може бути як у довжині міні, так і міді та максі. Поєднувати її можна як зі святковими блузками, так і з худі, а також замшевими піджаками та тренчами.

Спідниця міні із замші (фото: instagram.com/juliesfi)

Піджак

Найтрендовіша річ на осінь 2024 року - замшевий піджак коричневого відтінку. Його можна поєднувати як із прямими джинсами для повсякденних образів, так і з ошатними сукнями для виходу у світ.

Варіант на теплу осінь (фото: instagram.com/georgia_3.0)