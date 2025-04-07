З чим носити білу футболку, щоб не зливатися з натовпом: стильні поради на весну-літо
Навесні хочеться приміряти стильні "луки", але проводити тотальне оновлення гардероба - недешево й важко. Тому можна навчитися стилізуватися базові речі, як-от звичайна біла футболка.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео блогерки Джессіки Скай в Instagram розповідає, як зібрати трендовий образ на весну з речей, які можна знайти у власній шафі.
Як стилізувати білу футболку
Універсальність базових речей в тому, що їх дуже легко поєднувати з іншими. І кожного разу можна отримати новий "лук" - просто змінюйте 1-2 елементи свого вбрання.
Біла футболка чудово поєднується з:
- класичним подовженим тренчем
- прямими джинсами (без малюнків та камінчиків)
- повсякденними кросівками.
Просто підкресліть свою оригінальність декількома аксесуарами. Візьміть акцентну хустку та пов'яжіть його на шию, доповніть образ стильними окулярами та беріть улюблену сумочку - прості базові речі та трендові "родзинки" зроблять вас наймоднішою.
Цей "лук" не лише стильний, а ще й зручний, особливо зараз. Навесні погода мінлива, а тому поєднання футболки з тренчем врятує вас від температурних стрибків. Якщо прохолодно - застебніть верхній одяг та не бійтеся вітру чи дощу. Якщо ж спекотно - знімайте тренч та ловіть сонячні промені в футболці.
Що в тренді цієї весни
В інтерв'ю РБК-Україна стилістка Галина Денисюк розповіла, що цей сезон точно буде яскравим. І кожна модниця знайде тренд для себе.
“Весна 2025 року буде цікавою, бо мода зараз дуже швидко змінюється. Ми бачимо, що люди все більше хочуть виражати індивідуальність, тому тренди стають гнучкими. Я б сказала, що це буде сезон сміливих рішень - і в кольорах, і в силуетах", - зазначила Галина.
Головні тренди весни
- Прозорі тканини
- Стиль бохо-шик
- Асиметричні силуети
- Максималізм в аксесуарах
- Спортивний шик
- Романтичні мотиви
- Твідові костюми
- Анімалістичні принти
- Смугасті візерунки
- Пастельні та яскраві кольори.
Вас може зацікавити
- Які аксесуари зараз в моді
- Стилістка назвала головні помилки, які псують вигляд після 40 років
- Яке взуття буде модним цього сезону.