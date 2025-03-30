Яке взуття наймодніше навесні 2025 року: світові тренди від українських брендів

Календарна та метеорологічна весна вже давно в Україні, а це означає, що час підготувати й власний гардероб. Цьогорічні тенденції на взуття диктують нам тренд на комфорт і мінімалізм, тож і весняні пари варто добирати відповідно до цих критеріїв.

РБК-Україна (проєкт Styler) розпитало стиліста про весняні тренди на взуття 2025 і підготувало добірку актуальних пар від українських брендів.

Поради стиліста

Українська стилістка та фешн-експертка Галина Денисюк радить звертати увагу на яскраві акценти, об'ємні елементи тощо.

"Цієї весни в тренді будуть класичні черевики, ботильйони та лофери - зручні й стильні. Також популярними залишаються кросівки з яскравими акцентами та взуття з об'ємними підошвами, яке додає сучасного вигляду навіть до найпростішого образу", - розповідає експертка.

Якщо вам подобаються туфлі на низькому каблуці, які раніше асоціювалися тільки з формальними образами, тепер їх можна легко комбінувати й із повсякденним одягом.

Тренди від українських брендів

Ботильйони

Це класика жіночого взуттєвого гардероба, яка може бути доречною на різних подіях і під різні образи. До того ж українські бренди постійно працюють над цікавими дизайнерськими рішеннями.

Наприклад, відомий український бренд Kachorovska представив модель по нозі з натуральної шкіри на стрейчевій основі. У взуття асиметричний анатомічний носок, де місце великого пальця припіднято. А навколо носкової частини є рант, який захищає носок від збивання.

Ботильйони від Kachorovska (фото: kachorovska.com)

Лофери

Лофери не так давно стали класичною та невіддільною частиною взуттєвого гардероба. Їхня зручність полягає в тому, що існує безліч моделей і дизайнів лоферів, які можна змінювати відповідно до настрою, образу, погоди тощо.

Українські бренди підхопили тренд і пропонують широкий вибір споживачам. Бренд HVOYA має у своєму асортименті лофери на щодень. Вони класичні, без зайвих деталей, у трендовому шоколадному кольорі. Пару обрамляє виразний кант, що гарно підкреслює форму колодки.

Лофери від HVOYA (фото: hvoya.ua)

Корсетне взуття

Таке взуття додає образу елегантності та унікальності, тому й стало актуальною моделлю на весняний сезон 2025 року. Моделі зі шнурівкою, що нагадують корсет, представлені в колекціях Chloé, Simone Rocha та Dries Van Noten.

Корсетне взуття зі шнурівкою від закордонних брендів (фото: vogue.ua)

Серед українських брендів, які пропонують близьку до оригіналу альтернативу, можна звернути увагу на Coosh. Римські сандалі-гладіатори виготовлені з натуральної шкіри кольору "кемел".

Вони мають тонкі ремінці, які обвиваються навколо ноги, створюючи витончений акцент та імітуючи той самий корсет. Особливості моделі також мають перемичку між великим і середнім пальцем. Ці сандалі ідеально доповнюють легкі літні образи, такі як сукні або костюми з бавовни чи льону

Римські сандалі-гладіатори можуть стати альтернативою корсетному взуттю (фото: instagram.com/coosh.wear)

Балетки з декором

Класичні балетки повертаються з новими елементами: банти, стрази, мереживо або пір'я. Вони поєднують комфорт і стиль, підходять для повсякденних та святкових образів.

Серед більш класичних, але цікавих моделей можна розглянути взуття бренду Mida. Чорні велюрові балетки з масивною пряжкою зверху можна вдало поєднувати з різними образами та носити в осінньо-весняний сезон.

Трендові класичні балетки з декором (фото: mida-online.com.ua)

Снікери на високій підошві

Масивні кросівки з високою підошвою залишаються популярними, додаючи образу спортивного шику та комфорту. До того ж їх можна знайти в асортименті багатьох українських брендів взуття.

Бренд Lonza створює багато моделей із масивними елементами. Наприклад, модель із матовою поверхнею та сірим кольором. Загалом масивний дизайн робить такі кросівки небанальною базою взуттєвого гардероба.

Якщо для дизайну використано вставки різних текстур, це робить взуття об'ємнішим і підкреслює їхню складну форму. А крім того, масивна підошва має додатковий функціонал: відмінно амортизує при ходьбі.

Масивні кросівки на високій підошві залишаються актуальними (фото: lonza.shoes)

Топсайдери

Це взуття в морському стилі з відкритими шнурками та декоративною строчкою. Його можна ідеально поєднувати з джинсами, шортами та спідницями для створення невимушеного образу.

Український бренд Leonchenko представляють класичні топсайдери з натуральної шкіри. Така пара підходить для носіння і навесни, і влітку.

Від самого початку топсайдери задумувалися як взуття для суден і кораблів, тому вони мають білу підошву. Однак топсайдери можна носити для відпочинку на морі та для повсякденного використання в місті.

Топсайдери підходять для міських і морських прогулянок (фото: leonchenko.com.ua)

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