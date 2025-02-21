Стиліст назвала головні тренди на весняний сезон-2025. Комфорт стає розкішшю!

Весна-2025 диктуватиме сміливі рішення, поєднання природних та футуристичних відтінків, експерименти з кроєм та масивні аксесуари, що підкреслять індивідуальність кожної модниці.

“Весна 2025 року буде цікавою, бо мода зараз дуже швидко змінюється. Ми бачимо, що люди все більше хочуть виражати індивідуальність, тому тренди стають гнучкими. Я б сказала, що це буде сезон сміливих рішень - і в кольорах, і в силуетах", - говорить Галина.

У відтінках відчуватиметься потяг до природності, але не в класичному сенсі, а з легким нальотом футуризму.

У крої теж багато експериментів - межа між класикою і спортом, між жіночністю та андрогінністю стирається ще більше.

Ще одна цікава тенденція, каже стилістка, полягає у тому, що “комфорт стає розкішшю”.

“Якщо раніше “зручне” асоціювалося з повсякденністю, то тепер навіть найшикарніші речі мають бути зручними. Це нове розуміння елегантності: ти можеш виглядати ефектно, але при цьому не відчувати жодного дискомфорту", - пояснює Денисюк.

І, звісно ж, аксесуари. Вони, переконана експерт, вийдуть на перший план. Масивні, нестандартні, які можуть повністю змінити навіть найпростішу базову річ.

Головні тренди моди весни-2025

Прозорі тканини. Легкі, напівпрозорі матеріали залишаються популярними, додаючи образу ніжності та романтичності. Прозорі тканини будуть у моді навесні 2025 (фото: instagram.com/tislont)

Стиль бохо-шик. Елементи бохо, такі як рюші, бахрома та мереживо, продовжують займати провідні позиції, надаючи образу природності та легкості. Блуза у стилі бохо-шик (фото: instagram.com/embroidered_gem)

Асиметричні силуети. Незвичайні крої та асиметрія в одязі додають динаміки та сучасності образу. Головні модні тренди весни-2025 (фото: instagram.com/olemoda.ua)

Максималізм в аксесуарах. Багатошаровість прикрас, використання брелоків, великих бантів та інших аксесуарів підкреслюють індивідуальність та стиль. Максималізм в аксесуарах (фото: instagram.com/damn.jewelry)

Спортивний шик. Поєднання спортивних елементів з повсякденним одягом створює комфортні та стильні образи. Головні тренди одягу весни-2025 (фото: pinterest.com)

Романтичні мотиви. Мереживо, рюші та легкі тканини додають жіночності та витонченості. Рюші будуть у моді навесні-2025 (фото: instagram.com/gvt_store_lama2)

Твідові костюми. Класичні твідові ансамблі повертаються, надаючи образу елегантності та вишуканості. Твідові костюмі будуть у моді навесні-2025 (фото: instagram.com/gvt_store_lama2)

Анімалістичні принти. Леопардові, зміїні та інші тваринні візерунки залишаються актуальними, додаючи образу сміливості. Що буде модним навесні-2025 (фото: instagram.com/ilam__shop)

Смугасті візерунки. Тонкі смужки, особливо в офісному стилі, додають образу строгості та стилю. Що буде модним навесні-2025 (фото: pinterest.com)

Пастельні та яскраві кольори. Поряд з ніжними пастельними відтінками, популярними стають насичені кольори, такі як електричний синій. Одяг у кольорі електрик будуть модні весною-2025 (фото: instagram.com/odessa_fashion_shop_reserv)

“Весна-2025 точно не буде нудною!” - відзначає Денисюк.