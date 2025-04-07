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С чем носить белую футболку, чтобы не сливаться с толпой: стильные советы на весну-лето

Понедельник 07 апреля 2025 07:14
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С чем носить белую футболку, чтобы не сливаться с толпой: стильные советы на весну-лето Как стилизовать белую футболку (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Весной хочется примерить стильные "луки", но проводить тотальное обновление гардероба - недешево и трудно. Поэтому можно научиться стилизовать базовые вещи, такие как обычная белая футболка.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео блогерши Джессики Скай в Instagram рассказывает, как собрать трендовый образ на весну из вещей, которые можно найти в собственном шкафу.

Как стилизовать белую футболку

Универсальность базовых вещей в том, что их очень легко сочетать с другими. И каждый раз можно получить новый "лук" - просто меняйте 1-2 элемента своего наряда.

Белая футболка прекрасно сочетается с:

  • классическим удлиненным тренчем
  • прямыми джинсами (без рисунков и камешков)
  • повседневными кроссовками.

Просто подчеркните свою оригинальность несколькими аксессуарами. Возьмите акцентный платок и повяжите его на шею, дополните образ стильными очками и берите любимую сумочку - простые базовые вещи и трендовые "изюминки" сделают вас самой модной.

Этот "лук" не только стильный, но и удобный, особенно сейчас. Весной погода переменчива, а потому сочетание футболки с тренчем спасет вас от температурных скачков. Если прохладно - застегните верхнюю одежду и не бойтесь ветра или дождя. Если же жарко - снимайте тренч и ловите солнечные лучи в футболке.

Что в тренде этой весной

В интервью РБК-Украина стилист Галина Денисюк рассказала, что этот сезон точно будет ярким. И каждая модница найдет тренд для себя.

"Весна 2025 года будет интересной, потому что мода сейчас очень быстро меняется. Мы видим, что люди все больше хотят выражать индивидуальность, поэтому тренды становятся гибкими. Я бы сказала, что это будет сезон смелых решений - и в цветах, и в силуэтах", - отметила Галина.

Главные тренды весны

  • Прозрачные ткани
  • Стиль бохо-шик
  • Асимметричные силуэты
  • Максимализм в аксессуарах
  • Спортивный шик
  • Романтические мотивы
  • Твидовые костюмы
  • Анималистические принты
  • Полосатые узоры
  • Пастельные и яркие цвета.

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