Чим небезпечний додаток Getcontact і чому його варто негайно видалити

Що таке GetContact

GetContact - це мобільний додаток, призначений для ідентифікації незнайомих дзвінків і блокування небажаних викликів. Збираючи контактну інформацію від своєї користувацької бази, застосунок створює велику базу даних, що дає змогу користувачам бачити, як їхні номери позначаються в чужих списках контактів.

Хоча ця функція приваблює користувачів, які прагнуть ефективніше керувати вхідними дзвінками, вона вимагає доступу до особистої контактної інформації, що викликає занепокоєння.

Збір даних і проблеми конфіденційності

Основна функціональність GetContact залежить від збору та обробки величезних обсягів особистих даних. Після встановлення додаток запитує дозвіл на доступ до списку контактів користувача, потім завантажує цю інформацію на свої сервери. Це означає, що навіть ті, хто не встановив застосунок, можуть виявити, що їхні контактні дані зберігаються і можуть бути передані без їхньої явної згоди.

Експерти з конфіденційності попереджають, що такий великий збір даних являє собою серйозні ризики.

Потенціал для зловживань і витоків даних

Накопичення конфіденційних даних користувачів від GetContact створює привабливу ціль для кіберзлочинців. У разі витоку даних контактна інформація користувачів, включно з іменами, номерами телефонів і пов'язаними тегами, може бути розкрита, що призведе до можливого використання даних, таких як фішинг, крадіжка особистих даних і збільшення кількості спам-дзвінків.

Юридичні експерти наголошують на важливості дотримання правил захисту даних. У рамках різних норм захисту даних, включно із Загальним регламентом захисту даних (GDPR) у Європі, компанії зобов'язані отримувати явну згоду від користувачів перед збором і обробкою їхньої особистої інформації. Непрямий збір даних не користувачів від GetContact порушує ці положення, що може призвести до юридичних наслідків.

Як захистити себе від потенційних загроз

Щоб знизити ризики, пов'язані з GetContact і подібними додатками, експерти рекомендують такі запобіжні заходи:

Перевіряйте дозволи додатків

Регулярно перевіряйте дозволи, надані встановленим додаткам, і скасовуйте ті, які здаються надлишковими або непотрібними.

Обмежте обмін контактами

Уникайте встановлення застосунків, що вимагають доступу до вашого списку контактів, якщо це не обов'язково.

Будьте в курсі

Слідкуйте за політиками конфіденційності застосунків, які ви використовуєте, і залишайтеся в курсі змін або оновлень.

Використовуйте вбудовані функції

Використовуйте вбудовані функції для ідентифікації дзвінків і блокування спаму, які пропонує ваша операційна система. Зазвичай вони вимагають меншого доступу до особистих даних.

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