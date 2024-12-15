Скажіть "ні" стеженню. 11 найкращих програм і додатків для захисту вашої конфіденційності

У сучасному світі наша особиста інформація часто опиняється під загрозою стеження і витоків. На щастя, існує низка ефективних інструментів, які допоможуть захистити вашу конфіденційність і зберегти дані в безпеці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch .

Wallabag

Якщо ви коли-небудь хотіли відкласти читання новини, статті або іншого матеріалу з веб-адресою, збережіть його у Wallabag. Ви можете зберігати матеріали для читання в цьому застосунку, який можна безкоштовно запустити на сервері NAS (мережевому сховищі) у себе вдома або використовувати хмарний хостинг за невелику плату.

Чому це важливо? Інші додатки для читання пізніше відстежують активність користувачів, щоб виявляти тренди і пропонувати контент (часто спонсорований). Для одних це нормально, але іншим це може не підійти.

Wallabag (фото: TechCrunch)

Signal

Signal - один із найшанованіших застосунків для безпечного обміну повідомленнями, тому що він, за задумом розробників, нічого про вас не знає. Експерти з криптографії називають рівень безпеки додатка "золотим стандартом" серед месенджерів. Signal можна безкоштовно завантажити і використовувати, оскільки він фінансується за рахунок пожертвувань як некомерційна організація.

Чому це важливо: Signal шифрує не тільки ваші особисті повідомлення і дзвінки, захищаючи їх від сторонніх очей і вух, а й приховує інформацію про те, з ким, коли і як часто ви спілкуєтеся. Ці дані можуть багато чого розповісти про людину, тому їхній захист вкрай важливий.

Signal (фото: Getty Images)

Nextcloud

Nextcloud - це альтернатива Dropbox, що пропонує всі функції редагування та обміну документами. Головною перевагою додатка є можливість запустити сервер безкоштовно, зберігаючи дані в приватності та під повним контролем, або скористатися послугами спеціалізованого хостинг-провайдера, який керуватиме сервером за вас.

Nextcloud розроблений з урахуванням безпеки та надає доступ до ваших файлів з кінця в кінець у зашифрованому вигляді, чи то з телефону, чи то з будь-якого іншого пристрою.

Якщо ви шукаєте автономний аналог Dropbox для резервного зберігання найбільш важливих і особистих файлів, Nextcloud стане відмінним вибором.

Чому це важливо? Хоча хмарне сховище зазвичай забезпечує певний рівень безпеки та конфіденційності, компанії, що керують цими сервісами, зобов'язані співпрацювати з правоохоронними органами.

Більше того, вони можуть непомітно сканувати ваші файли (часто з благими намірами, але це не виключає ризиків), що в крайніх випадках може призвести до неочікуваного та постійного блокування ваших онлайн-акаунтів.

Nextcloud (фото: Nextcloud)

Bitwarden

Менеджери паролів - це чудовий спосіб подбати про вашу особисту безпеку. Ці додатки надійно зберігають ваші паролі, ключі, дані кредитних карток та інші конфіденційні відомості, позбавляючи вас необхідності запам'ятовувати їх.

Bitwarden - популярний менеджер паролів з відкритим вихідним кодом, який допомагає швидко входити на ваші улюблені сайти, автоматично заповнювати дані кредитних карток під час купівлі та багато іншого.

Ви можете отримати доступ до Bitwarden з будь-якого пристрою, включно з телефоном. Додаток доступний безкоштовно для всіх, а додаткові функції пропонуються за невелику плату.

Чому це важливо? Безпека менеджерів паролів залежить від прозорості: чим більше людей перевіряють вихідний код для забезпечення його надійності та цілісності, тим краще.

Хоча інші менеджери паролів теж хороші, системи з відкритим вихідним кодом, як-от Bitwarden, простіше перевіряти і вони відкрито підходять до процесу розробки програмного забезпечення.

Joplin and Notesnook

Для тих, хто хоче відмовитися від Google Docs або Microsoft 365, існує безліч застосунків для нотаток, які дають змогу зберігати всі ваші записи, думки та нотатки в одному місці з доступом у будь-який час.

Joplin - популярний застосунок для роботи з документами та підвищення продуктивності, який організовує ваші файли, шифрує їх і зберігає у відкритих форматах (наприклад, Markdown), щоб ви могли легко перенести їх в інше місце.

Notesnook - ще один застосунок для нотаток, який дає змогу експортувати записи для використання в інших застосунках і забезпечує наскрізне шифрування, що унеможливлює доступ до файлів сторонніх.

Для тих, хто шукає завантажуваний і офлайн-офісний пакет, не пов'язаний з Microsoft, LibreOffice є найкращою альтернативою. Додаток, орієнтований на конфіденційність, безкоштовний для використання (для macOS у Mac App Store - ні) і сумісний з усіма поширеними форматами файлів і документів.

Чому це важливо? Великі компанії, такі як Google і Microsoft, дедалі більше інтегрують свої сервіси, що сьогодні означає надання ваших нотаток, листів і файлів їхнім системам штучного інтелекту.

Це може бути корисно, але якщо ви віддаєте перевагу простому застосунку для синхронізації тексту між пристроями, існують варіанти, які повністю виключають будь-які інвазивні аналітичні процеси.

Joplin (фото: Joplin)

Ente

Якщо ви хочете відмовитися від Apple Photos, Flickr, Google Photos, YouTube та інших подібних сервісів, Ente.io позиціонує себе як додаток для зберігання фото і відео, орієнтований на конфіденційність.

Ente забезпечує безпечне резервне копіювання всіх ваших фото і відео в хмарі, зашифровуючи дані паролем, який знаєте тільки ви. Це захищає ваші спогади від сторонніх. Дані зберігаються на декількох серверах по всьому світу для додаткової надійності.

Ente також пропонує всі необхідні функції для управління та обміну фотографіями. Сервіс безкоштовний для базових акаунтів і пропонує розумні тарифи за додаткове місце для зберігання.

Чому це важливо? Подібно до нотаток і документів, зображення стають великою ціллю для систем ШІ. Автоматичне розпізнавання облич і позначка друзів може здатися зручним, але це вимагає вашої згоди.

Вам слід дати згоду, перш ніж модель машинного навчання просканує кожне обличчя, яке ви коли-небудь фотографували. Це вже достатня причина розглянути незалежний сервіс, який дає вам більше вибору і контролю.

Home Assistant

Для всіх, хто захоплюється технологіями розумного будинку, Home Assistant стане ідеальним рішенням. Цей хаб об'єднує всі ваші пристрої розумного будинку, даючи змогу керувати ними з одного місця. Це програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом підтримує інтеграцію з тисячами пристроїв різних виробників, включно з голосовими помічниками, лампочками, роботами-пилососами та багато іншого.

Ви можете керувати ними через браузер або додаток на смартфоні, а ще автоматизувати процеси так само, як в Apple Home або Google Home.

Home Assistant працює локально і може бути розміщений на різних пристроях, від домашнього сервера до звичайного настільного комп'ютера, який завжди увімкнений. Для доступу до системи ззовні існує хмарна підписка, що забезпечує віддалене управління.

Чому це важливо? Не всі виробники розумних пристроїв можуть залишатися на ринку, а несподівані закриття компаній можуть призвести до втрати доступу до обладнання.

Проекти на кшталт Home Assistant допомагають зберегти функціональність пристроїв, навіть якщо виробник припиняє підтримку, рятуючи користувачів від необхідності витрачати гроші на дорогі заміни.

Home Assistant (фото: Home Assistant/Twitter)

Open Scanner

Сканування документів не обов'язково має бути складним процесом. Open Scanner - це неймовірно простий застосунок для сканування документів на iPhone, в основі якого лежить принцип "наведи і знімай", а його вихідний код доступний онлайн.

Додаток підходить для сканування чеків, нотаток, підручників або будь-яких інших документів, які можна сфотографувати. Користувачі Android можуть скористатися аналогічним безкоштовним і відкритим додатком OSS Document Scanner.

Чому це важливо? У більшості випадків ваш смартфон забезпечує якість сканування, що перевершує багато бюджетних сканерів. Можна спокійно обійтися без додаткового обладнання, пов'язаного з принтерами, і використовувати безкоштовні прості застосунки.

FreshRSS

RSS - це дивовижна веб-технологія, яка дає змогу підписуватися на інформаційні стрічки з ваших улюблених сайтів, блогів, новинних ресурсів і багато чого іншого. Більшість новинних сайтів пропонують RSS-стрічки, які доставляють заголовки в сумісні з RSS додатки.

Протягом більше десяти років FreshRSS залишається однією з найбільш функціональних RSS-читалок, виділяючись при цьому своєю простотою. Ви можете запустити власний сервер або використовувати спеціалізований хмарний хостинг для налаштування приватного сервісу. Після додавання ваших улюблених стрічок результат буде схожий на персональну оновлювану цифрову газету.

Чому це важливо? Ви здивуєтеся, як сильно змінюється сприйняття новин, коли ви читаєте їх через таку систему. Налаштування власного RSS-сервісу також дає змогу уникнути реклами, спонсорованих постів і відстеження, характерних для багатьох хостингових платформ, включно з додатками для відкладеного читання.

FreshRSS (фото: TechCrunch)

Owncast

Для тих, хто транслює свої стріми, ігрові сесії або щось між цим, Owncast пропонує можливість самостійно налаштувати і запустити систему для прямих трансляцій.

Застосунок користується великою популярністю, тому що це безкоштовна, доволі проста у використанні платформа, яка сумісна з вашим поточним обладнанням для стримінгу. Навіть якщо ви раніше не замислювалися про трансляції, це чудовий спосіб спробувати себе в чомусь новому і захопливому.

Чому це важливо? Такі платформи, як Twitch, безумовно, популярні, але не всі хочуть повністю залежати від інструментів великих корпорацій (у цьому випадку Amazon) на всіх етапах свого творчого процесу. Owncast дає вам змогу не тільки знизити залежність від гігантів індустрії, а й, можливо, залучити нову аудиторію.

Stirling PDF

Робота з PDF-документами та їх редагування завжди були досить складними. Для тих, хто не хоче витрачати гроші на програмне забезпечення Adobe або завантажувати свої файли на сумнівні сайти для конверсії файлів, Stirling PDF пропонує універсальний інструмент для роботи з PDF-документами.

З його допомогою можна конвертувати, редагувати, об'єднувати, розділяти, підписувати і багато іншого, не передаючи особисті або конфіденційні файли хмарним гігантам. Stirling PDF також дає змогу вам розміщувати їх самостійно, якщо ви віддаєте перевагу обробляти документи з особливою конфіденційністю.

Чому це важливо? Чесно кажучи, коли є реальна альтернатива продуктам Adobe, то варто нею скористатися.

Stirling PDF (фото: TechCrunch)