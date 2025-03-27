Чем опасно приложение Getcontact и почему его стоит немедленно удалить

В эпоху, когда цифровая конфиденциальность имеет решающее значение, приложение GetContact подверглось критике за свои практики обработки данных. Это вызвало тревогу среди экспертов по кибербезопасности и защитников конфиденциальности.
РБК-Украина (проект Styler) в материале рассказывает, почему GetContact стоит немедленно удалить.
GetContact - это мобильное приложение, предназначенное для идентификации незнакомых звонков и блокировки нежелательных вызовов. Собирая контактную информацию от своей пользовательской базы, приложение создает обширную базу данных, позволяющую пользователям видеть, как их номера помечаются в чужих списках контактов.
Хотя эта функция привлекает пользователей, стремящихся более эффективно управлять входящими звонками, она требует доступа к личной контактной информации, что вызывает обеспокоенность.
Основная функциональность GetContact зависит от сбора и обработки огромных объемов личных данных. После установки приложение запрашивает разрешение на доступ к списку контактов пользователя, затем загружает эту информацию на свои серверы. Это означает, что даже те, кто не установил приложение, могут обнаружить, что их контактные данные хранятся и могут быть переданы без их явного согласия.
Эксперты по конфиденциальности предупреждают, что такой обширный сбор данных представляет собой серьезные риски.
Накопление конфиденциальных данных пользователей от GetContact создает заманчивую цель для киберпреступников. В случае утечки данных контактная информация пользователей, включая имена, номера телефонов и связанные теги, может быть раскрыта, что приведет к возможному использованию данных, таким как фишинг, кража личных данных и увеличение количества спам-звонков.
Юридические эксперты подчеркивают важность соблюдения правил защиты данных. В рамках различных норм защиты данных, включая Общий регламент защиты данных (GDPR) в Европе, компании обязаны получать явное согласие от пользователей перед сбором и обработкой их личной информации. Косвенный сбор данных не пользователей от GetContact нарушает эти положения, что может привести к юридическим последствиям.
Чтобы снизить риски, связанные с GetContact и подобными приложениями, эксперты рекомендуют следующие меры предосторожности:
Проверяйте разрешения приложений
Регулярно проверяйте разрешения, предоставленные установленным приложениям, и отменяйте те, которые кажутся избыточными или ненужными.
Ограничьте обмен контактами
Избегайте установки приложений, требующих доступа к вашему списку контактов, если это не обязательно.
Будьте в курсе
Следите за политиками конфиденциальности приложений, которые вы используете, и оставайтесь в курсе изменений или обновлений.
Используйте встроенные функции
Используйте встроенные функции для идентификации звонков и блокировки спама, которые предлагает ваша операционная система. Обычно они требуют меньшего доступа к личным данным.
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При подготовке материала использовались следующие источники: Avitar, Diggit Magazine, Winaero.