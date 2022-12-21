Чим можна замінити інгредієнти в Олів'є та не зіпсувати смак салату

Чим замінити горошок

Якщо ви не любите горошок або хочете його замінити, щоб удосконалити салат, спробуйте:

Консервовану кукурудзу

Каперси

Відварену квасолю або нут

Каперси додадуть гіркуватість, кукурудза - солодкості, а ось нут або квасоля - трохи змінять смак, але не зіпсують.

Чим замінити ковбасу

До речі, ковбаса у салаті Олів'є – саме з радянських часів. Спочатку в рецептурі було м'ясо – смажені рябчики. А ще варені ракові шийки, оливки та трюфелі. Згодом з оригінального рецепту Люсьєна Олів'є залишилися хіба що тільки овочі. Тому можна сміливо експериментувати з м'ясним інгредієнтом:

шинка

відварена телятина

смажена курка

телятина

кролятина

філе індички

Найкращий смак виходить, якщо використовувати запечене м'ясо або обсмажене – соковите та зі спеціями.

Чим замінити солоні огірки

Замінити солоні огірки можна солоними грибами. У крайньому разі – маринованими кабачками. Якщо ви вирішите брати гриби, то вибирайте тверді та пружні - білі або опеньки.

А що з овочами?

Замінити більшість овочів в Олів'є складно, оскільки саме вони дають ситість та певні нотки смаку. Якщо ви хочете повністю змінити салат, то візьміть рис чи топінамбур. Також багато хто готує Олів'є без моркви або без цибулі.

Але найкращий варіант - взяти менше картоплі, моркви, а замість цибулі - зелену.

Чим можна замінити яйця

Якщо ви готуєте Олів'є без м'яса, але з грибами – то яйця можна не додавати. Ще можна покришити мариновані печериці. Як варіант – натерти твердий сир молочних сортів.

А крім курячих яєць у салат можна сміливо використовувати перепелині.

Рецепт домашнього Олів'є

Картопля – 3 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Перепелині яйця – 4 шт.

Шинка – 150 г

Консервований горошок – 3 ст. ложки

Консервована кукурудза – 3 ст. ложки

Солоні огірки – 3-4 шт.

Майонез домашнього приготування – 100 г

Картоплю та моркву відварити, остудити, почистити та нарізати кубиками. Відварити яйця, остудити, почистити, порізати кубиками. Потім додаємо огірки, нарізані кубиками.

Беремо три ст. ложки консервованого горошку, змішуємо їх із 3 ложками консервованої кукурудзи та додаємо в салат. Туди ж кубиками нарізаємо шинку.

Останньою у салат додаємо цибулю, тому що вона може давати гіркоту. Щоб вона не зіпсувала смаку - можна занурити її в гарячу воду на 2 хвилини, потім злити воду і додати в салат.

Заправляємо домашнім майонезом. Солимо і перчимо на смак.