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Чем можно заменить ингредиенты в Оливье и не испортить вкус салата

Чем заменить ингредиенты в Оливье (фото: flickr com)
Автор: Анна Шиканова

Праздничный стол не обходится без любимого салата миллиона украинцев - салата Оливье. В последние годы все чаще стали звучать призывы избавиться от советского культа салата на Новый год, и многие кулинары начали предлагать с рецептом экспериментировать.

Какие ингредиенты в Оливье можно заменить и при этом не испортить вкус салата - читайте в Styler ниже.

Чем заменить горошек

Если вы не любите горошек или хотите его заменить, чтобы усовершенствовать салат, то попробуйте:

  • Консервированную кукурузу
  • Каперсы
  • Отварную фасоль или нут

Каперсы добавят горчинку, кукуруза - сладости, а вот нут или фасоль - немного изменят вкус, но не испортят.

Чем заменить колбасу

Кстати, колбаса в салате Оливье - именно с советских времен. Изначально в рецептуре было мясо - жареные рябчики. А еще вареные раковые шейки, оливки и трюфели. Со временем из оригинального рецепта Люсьена Оливье остались разве что только овощи. Поэтому можно смело экспериментировать с мясным ингредиентом:

  • ветчина
  • отварная телятина
  • жареная курица
  • телятина
  • крольчатина
  • филе индейки

Самый лучший вкус получается, если использовать запеченное мясо или обжаренное - сочное и со специями.

Чем заменить соленые огурцы

Заменить соленые огурцы можно солеными грибами. В крайнем случае - маринованными кабачками. Если вы решите брать грибы, то выбирайте твердые и пружинистые - белые или опята.

А что с овощами?

Заменить большинство овощей в Оливье сложно, так как именно они дают сытость и определенные нотки вкуса. Если вы хотите полностью изменить салат, то возьмите рис или топинамбур. Также многие готовят Оливье без моркови или без лука.

Но самый лучший вариант - взять меньше картофеля, моркови, а вместо репчатого лука - зеленый.

Чем можно заменить яйца

Если вы готовите Оливье без мяса, но с грибами - то яйца можно не добавлять. Еще можно покрошить маринованные шампиньоны. Как вариант - натереть твердый сыр молочных сортов.

А кроме куриных яиц в салат можно смело использовать перепелиные.

Рецепт домашнего Оливье

  • Картофель - 3 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Перепелиные яйца - 4 шт.
  • Ветчина - 150 г
  • Консервированный горошек - 3 ст. ложки
  • Консервированная кукуруза - 3 ст. ложки
  • Соленые огурцы - 3-4 шт.
  • Майонез домашнего приготовления - 100 г

Картофель и морковь отварить, остудить, почистить и нарезать кубиками. Отварить яйца, остудить, почистить, нарезать кубиками. Потом добавляем огурцы, нарезанные кубиками.

Берем три ст. ложки консервированного горошка, смешиваем их с 3 ложками консервированной кукурузы и добавляем в салат. Туда же кубиками нарезаем ветчину.

Последним в салат добавляем лук, так как он может давать горечь. Чтобы он не испортил вкус - можно погрузить его в горячую воду на 2 минуты, потом слить воду и добавить его в салат.

Заправляем домашним майонезом. Солим и перчим по вкусу.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какими салатами можно заменить Оливье на новогоднем столе.

А также мы писали, как приготовить бюджетный салат со шпротами.

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