Бюджетний новорічний салат зі шпротами: це неймовірно смачно!

Якщо ви шукаєте новий салат для святкового столу, який усім сподобається і при цьому він не буде дуже дорогим, то спробуйте салат зі шпротами. Особливість цього салату в тому, що його можна викласти порційно – у склянку чи салатницю. Різнокольорові продукти додадуть йому особливої пікантності.

Як приготувати такий салат, розповіли на сторінці Cook with me at home у Instagram.