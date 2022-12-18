Бюджетний новорічний салат зі шпротами: це неймовірно смачно!
Якщо ви шукаєте новий салат для святкового столу, який усім сподобається і при цьому він не буде дуже дорогим, то спробуйте салат зі шпротами.
Особливість цього салату в тому, що його можна викласти порційно – у склянку чи салатницю. Різнокольорові продукти додадуть йому особливої пікантності.
Як приготувати такий салат, розповіли на сторінці Cook with me at home у Instagram.
Складові:
- Картопля відварена - 1 шт.
- Шпроти - 1 банка (170 г)
- Зелена цибуля - пара стеблин
- Морква відварена – 1 шт.
- Горошок – 4-5 ст. ложок
- Яйця – 2 шт.
- Майонез – 50 г
- Сіль, перець - до свого смаку
Як приготувати
З вказаних продуктів можна зробити салат на 4 склянки по 200 г. Картоплю, моркву та яйця потрібно відварити, охолодити, почистити та нарізати дрібними кубиками – у різні миски.
Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home
Зелену цибулю дрібно нарізати. З баночки зі шпротами злити масло і пом'яти рибу виделкою. Майонез помістіть в одноразовий кондитерський мішок і відріжте кінчик - так його в салат піде небагато.
Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home
Викладаємо шарами:
- Картопля, зверху спеції та сіточка майонезу
- Шпроти, зелена цибуля, сіточка майонезу
- Морква, трохи спецій, сіточка майонезу
- Горошок, яйця, трохи спецій, сіточка майонезу
Верх можна прикрасити – на свій смак.
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