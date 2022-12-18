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Бюджетний новорічний салат зі шпротами: це неймовірно смачно!

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Неділя 18 грудня 2022 19:07
Бюджетний новорічний салат зі шпротами: це неймовірно смачно! Оригінальний салат для новорічного столу зі шпротів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Якщо ви шукаєте новий салат для святкового столу, який усім сподобається і при цьому він не буде дуже дорогим, то спробуйте салат зі шпротами.

Особливість цього салату в тому, що його можна викласти порційно – у склянку чи салатницю. Різнокольорові продукти додадуть йому особливої пікантності.

Як приготувати такий салат, розповіли на сторінці Cook with me at home у Instagram.

Складові:

  • Картопля відварена - 1 шт.
  • Шпроти - 1 банка (170 г)
  • Зелена цибуля - пара стеблин
  • Морква відварена – 1 шт.
  • Горошок – 4-5 ст. ложок
  • Яйця – 2 шт.
  • Майонез – 50 г
  • Сіль, перець - до свого смаку

Як приготувати

З вказаних продуктів можна зробити салат на 4 склянки по 200 г. Картоплю, моркву та яйця потрібно відварити, охолодити, почистити та нарізати дрібними кубиками – у різні миски.

Бюджетний новорічний салат зі шпротами: це неймовірно смачно!

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home

Зелену цибулю дрібно нарізати. З баночки зі шпротами злити масло і пом'яти рибу виделкою. Майонез помістіть в одноразовий кондитерський мішок і відріжте кінчик - так його в салат піде небагато.

Бюджетний новорічний салат зі шпротами: це неймовірно смачно!

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home

Викладаємо шарами:

  • Картопля, зверху спеції та сіточка майонезу
  • Шпроти, зелена цибуля, сіточка майонезу
  • Морква, трохи спецій, сіточка майонезу
  • Горошок, яйця, трохи спецій, сіточка майонезу

Верх можна прикрасити – на свій смак. Бюджетний новорічний салат зі шпротами: це неймовірно смачно!

До речі, раніше ми писали про те, які салати можна приготувати на Новий рік замість Олів'є.

А ще розповідали про те, як зробити найпростіший рулет із тунця на святковий стіл.

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