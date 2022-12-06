Новий рік без Олів'є: ці салати стануть найкращою заміною

Новорічний стіл не обходиться без традиційних святкових страв. Крім м'яса, риби та солодощів на стіл обов'язково подають два-три види салатів. Донедавна найпопулярнішою стравою на святковій трапезі був салат Олів'є. Проте останніми роками українці стали змінювати свої традиції та обирають корисніші страви.

Існує багато салатів, які стануть чудовою заміною на новорічному святі. Які варто обов'язково спробувати – читайте у матеріалі Styler.

Салат Красуня

Болгарський перець – 1 шт.

Відварені яйця – 2-3 шт.

Твердий сир – 100 г

Цибуля - 1 шт.

Копчена шинка – 200 г.

Картопля відварена - 2 шт.

Мариновані чи солоні огірки - 3 шт.

Консервована кукурудза – 100 г

Соус або майонез, сіль, перець, ½ ч. ложки гірчиці

Спосіб приготування:

Картоплю та яйця відварити, нарізати кубиками. Додати нарізаний кубиками болгарський перець та огірки. Цибулю дрібно шаткуємо, сир натираємо на великій тертці. Шинку (або будь-яке копчене м'ясо) ріжемо кубиками.

Всі інгредієнти змішуємо в мисці, додаємо соус та гірчицю, спеції – на смак. Добре перемішуємо та відправляємо в холодильник на 1-2 години.

Пікантний салат із печінкою

Відварена морква – 1 шт.

Відварений буряк - 2 шт.

Куряча печінка – 300 г

Цибуля - ріпчаста і зелена

Сир - 70 г

Майонез чи соус

Як приготувати

Відваріть моркву та буряк. Натріть моркву на тертці, розкладіть її у вигляді рівномірно. Зверху просочіть її соусом.

Курячу печінку обсмажуємо звичайним способом, даємо охолонути й дрібно нарізаємо. Потім викладаємо шаром поверх моркви. Знову просочуємо соусом.

Нарізаємо дрібно цибулю та розподіляємо наступним шаром. Просочуємо соусом.

Твердий сир натираємо на тертці, розподіляємо наступним шаром. Змащуємо соусом.

Останній шар - буряк, натертий на великій тертці. Також змащуємо соусом та прикрашаємо зеленню.

Салат "Робін-Бобін"

Шинка або варено-копчене м'ясо – 250 г

Квасоля консервована – 200 г (1 баночка, без рідини)

Горошок консервований – 250 г (1 баночка, без рідини)

Маринована цибуля - 1 шт. (для маринаду – 1ст. ложка оцту, 2 ст. ложки води, 1 ч. л. цукру)

Мариновані огірки – 150 г

Яйця відварені – 3 шт.

Солоний арахіс - 50 г

Майонез

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібним кубиком і замаринувати на 10-15 хвилин. Рідину після цього зливаємо, можна промити холодною водою – за бажанням.

М'ясо чи шинку нарізаємо кубиками. Яйця натираємо на тертці. Огірки дрібно ріжемо кубиками.

Шинку, горошок, квасолю, цибулю, мариновані огірки, арахіс – перемішуємо в одній мисці. Потім додаємо майонез – до смаку.

У форму для салату накладаємо салат, трохи утрамбовуємо. Зверху викладаємо натерті яйця. Можна трохи підсолити – до смаку.

Крабова втіха

Крабові палички або м'ясо - 1 упаковка

Твердий сир – 200 г

Яйця – 2-3 шт.

Помідори – 2 шт.

Соус для заправки або майонез

Сіль перець

Часник - 2 зубчики

Спосіб приготування:

Крабові палички (або м'ясо), а також помідори нарізаємо кубиками. Яйця відварюємо, натираємо на великій тертці або дрібно ріжемо. Сир також ріжемо дрібними кубиками або натираємо на великій тертці. Додаємо подрібнений часник.

Заправляємо соусом для салатів або майонезом, додаємо сіль та перець – до свого смаку. Прикрасити можна зеленню.

Корисний лайфхак: щоб салат не став рідким, помідори розріжте спочатку на дві частини, виймайте ложкою м'якоть, а потім нарізайте кубиками.

Салат із язика

Відварені яйця – 2 шт.

Відварена мова - 140 г

Свіжі огірки – 100 г

Зелений горошок – 80 г

Майонез чи домашній соус - 90 г

Гірчиця ніжна – 10 г

Зелень петрушки, кропу, сіль, перець - на смак

Спосіб приготування:

Язик відваріть заздалегідь і помістіть у холодильник. Потім наріжте його соломкою – бруски по 2-3 мм завтовшки. Також наріжте огірки.

Горошок можна використовувати морожений - киньте його в киплячу підсолену воду і варіть 5 хвилин після закипання води. Відкиньте на сито і дайте охолонути. Також можна використовувати консервований горошок.

Яйця зваріть, дайте охолонути. Жовтки розітріть вилкою з гірчицею та сіллю, можна додати трохи чорного перцю. Білки наріжте соломкою. Зелень дрібно наріжте. Потім змішайте всі інгредієнти в одній мисці та заправте.

Салат Буковина

Копчена ковбаса - 200 г

Картопля відварена - 3 шт.

Морква відварена – 2 шт.

Консервований горошок – 150 г

Зелена цибуля - пучок

Болгарський перець – 1 шт.

Майонез чи соус - на смак

Спосіб приготування:

Ковбасу, моркву, картоплю та болгарський перець наріжте дрібними кубиками. Додайте дрібно нашатковану зелену цибулю. Потім покладіть салат горошок і заправте. Поставте в холодильник на кілька годин.

Салат "Марфа"

Куряче філе - 200 г

Мариновані огірки – 2 шт.

Цибуля - 1 шт.

Часник - 1 зубчик

Яйця курячі – 3 шт.

Морква – 1 шт.

Сир твердий - 100 г

Майонез чи салатний соус, сіль, перець

Спосіб приготування:

Куряче філе потрібно добре промити, потім відварити до готовності – без солі. Відваріть також моркву та яйця - на круто. Цибулю бажано ошпарити окропом або замаринувати, щоб він не гірчив. Часник подрібнюємо.

Яйця, морква, куряче філе, огірки – все ріжемо невеликими кубиками. Додаємо подрібнену цибулю. Сир натерти на тертці. Змішати всі інгредієнти, додати спеції та соус.

Прикрасити можна маслинами, печерицями або зеленню.